Benedikt Sieper

Swingline

Benedikt Sieper
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 213
Bénéfice trades:
554 (45.67%)
Perte trades:
659 (54.33%)
Meilleure transaction:
4 278.69 USD
Pire transaction:
-2 695.54 USD
Bénéfice brut:
339 844.48 USD (311 591 pips)
Perte brute:
-342 997.30 USD (278 745 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (9 092.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16 292.67 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
91.09%
Charge de dépôt maximale:
80.57%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
589 (48.56%)
Courts trades:
624 (51.44%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-2.60 USD
Bénéfice moyen:
613.44 USD
Perte moyenne:
-520.48 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-11 242.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 242.40 USD (21)
Croissance mensuelle:
-7.09%
Prévision annuelle:
-86.08%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30 632.06 USD
Maximal:
33 680.48 USD (32.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.66% (33 656.82 USD)
Par fonds propres:
2.83% (2 935.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 655
EURUSD 123
GBPUSD 106
USDCHF 79
GBPJPY 49
USDJPY 42
USDCAD 24
NZDJPY 19
AUDJPY 19
EURJPY 13
NZDUSD 13
CADJPY 12
EURNZD 8
AUDUSD 6
EURAUD 5
AUDCAD 5
CHFJPY 5
WS30 4
NZDCAD 4
GBPCAD 3
GBPAUD 3
NZDCHF 3
EURCAD 3
CADCHF 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NDX 2
AUDNZD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -27K
EURUSD 14K
GBPUSD 11K
USDCHF 13K
GBPJPY -3.3K
USDJPY -1.2K
USDCAD -2.8K
NZDJPY -84
AUDJPY 2.9K
EURJPY 1.3K
NZDUSD 2.1K
CADJPY -1.9K
EURNZD -1K
AUDUSD -2.1K
EURAUD -1.3K
AUDCAD -943
CHFJPY -524
WS30 -2.4K
NZDCAD 2.5K
GBPCAD -1.1K
GBPAUD -2.1K
NZDCHF -83
EURCAD -235
CADCHF -1.8K
AUDCHF -595
GBPCHF -1K
NDX -39
AUDNZD 82
EURGBP 896
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
EURUSD 12K
GBPUSD 11K
USDCHF 11K
GBPJPY 505
USDJPY 1.3K
USDCAD -1.9K
NZDJPY -1.8K
AUDJPY 5.4K
EURJPY -2.8K
NZDUSD 1.6K
CADJPY -497
EURNZD -1.9K
AUDUSD 104
EURAUD -1.2K
AUDCAD -431
CHFJPY -35
WS30 -418
NZDCAD -177
GBPCAD -114
GBPAUD -150
NZDCHF -167
EURCAD -334
CADCHF -370
AUDCHF -360
GBPCHF 230
NDX -643
AUDNZD 347
EURGBP 190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 278.69 USD
Pire transaction: -2 696 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +9 092.08 USD
Perte consécutive maximale: -11 242.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5412
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 58
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.51 × 47
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 plus...
Aucun avis
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 22:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 12:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Swingline
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
97K
USD
53
89%
1 213
45%
91%
0.99
-2.60
USD
33%
1:200
Copier

