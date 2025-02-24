- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 213
Profit Trade:
554 (45.67%)
Loss Trade:
659 (54.33%)
Best Trade:
4 278.69 USD
Worst Trade:
-2 695.54 USD
Profitto lordo:
339 844.48 USD (311 591 pips)
Perdita lorda:
-342 997.30 USD (278 745 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (9 092.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 292.67 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
91.09%
Massimo carico di deposito:
80.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
589 (48.56%)
Short Trade:
624 (51.44%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-2.60 USD
Profitto medio:
613.44 USD
Perdita media:
-520.48 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-11 242.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 242.40 USD (21)
Crescita mensile:
-5.76%
Previsione annuale:
-69.86%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30 632.06 USD
Massimale:
33 680.48 USD (32.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.66% (33 656.82 USD)
Per equità:
2.83% (2 935.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|655
|EURUSD
|123
|GBPUSD
|106
|USDCHF
|79
|GBPJPY
|49
|USDJPY
|42
|USDCAD
|24
|NZDJPY
|19
|AUDJPY
|19
|EURJPY
|13
|NZDUSD
|13
|CADJPY
|12
|EURNZD
|8
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|5
|AUDCAD
|5
|CHFJPY
|5
|WS30
|4
|NZDCAD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|3
|NZDCHF
|3
|EURCAD
|3
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NDX
|2
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-27K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|11K
|USDCHF
|13K
|GBPJPY
|-3.3K
|USDJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-2.8K
|NZDJPY
|-84
|AUDJPY
|2.9K
|EURJPY
|1.3K
|NZDUSD
|2.1K
|CADJPY
|-1.9K
|EURNZD
|-1K
|AUDUSD
|-2.1K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDCAD
|-943
|CHFJPY
|-524
|WS30
|-2.4K
|NZDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|-1.1K
|GBPAUD
|-2.1K
|NZDCHF
|-83
|EURCAD
|-235
|CADCHF
|-1.8K
|AUDCHF
|-595
|GBPCHF
|-1K
|NDX
|-39
|AUDNZD
|82
|EURGBP
|896
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|11K
|USDCHF
|11K
|GBPJPY
|505
|USDJPY
|1.3K
|USDCAD
|-1.9K
|NZDJPY
|-1.8K
|AUDJPY
|5.4K
|EURJPY
|-2.8K
|NZDUSD
|1.6K
|CADJPY
|-497
|EURNZD
|-1.9K
|AUDUSD
|104
|EURAUD
|-1.2K
|AUDCAD
|-431
|CHFJPY
|-35
|WS30
|-418
|NZDCAD
|-177
|GBPCAD
|-114
|GBPAUD
|-150
|NZDCHF
|-167
|EURCAD
|-334
|CADCHF
|-370
|AUDCHF
|-360
|GBPCHF
|230
|NDX
|-643
|AUDNZD
|347
|EURGBP
|190
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 278.69 USD
Worst Trade: -2 696 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +9 092.08 USD
Massima perdita consecutiva: -11 242.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5412
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.23 × 155
|
VantageFXInternational-Live
|2.57 × 44
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.51 × 47
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
