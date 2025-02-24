SegnaliSezioni
Swingline
Benedikt Sieper

Swingline

Benedikt Sieper
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 213
Profit Trade:
554 (45.67%)
Loss Trade:
659 (54.33%)
Best Trade:
4 278.69 USD
Worst Trade:
-2 695.54 USD
Profitto lordo:
339 844.48 USD (311 591 pips)
Perdita lorda:
-342 997.30 USD (278 745 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (9 092.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 292.67 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
91.09%
Massimo carico di deposito:
80.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
589 (48.56%)
Short Trade:
624 (51.44%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-2.60 USD
Profitto medio:
613.44 USD
Perdita media:
-520.48 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-11 242.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 242.40 USD (21)
Crescita mensile:
-5.76%
Previsione annuale:
-69.86%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30 632.06 USD
Massimale:
33 680.48 USD (32.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.66% (33 656.82 USD)
Per equità:
2.83% (2 935.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 655
EURUSD 123
GBPUSD 106
USDCHF 79
GBPJPY 49
USDJPY 42
USDCAD 24
NZDJPY 19
AUDJPY 19
EURJPY 13
NZDUSD 13
CADJPY 12
EURNZD 8
AUDUSD 6
EURAUD 5
AUDCAD 5
CHFJPY 5
WS30 4
NZDCAD 4
GBPCAD 3
GBPAUD 3
NZDCHF 3
EURCAD 3
CADCHF 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NDX 2
AUDNZD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -27K
EURUSD 14K
GBPUSD 11K
USDCHF 13K
GBPJPY -3.3K
USDJPY -1.2K
USDCAD -2.8K
NZDJPY -84
AUDJPY 2.9K
EURJPY 1.3K
NZDUSD 2.1K
CADJPY -1.9K
EURNZD -1K
AUDUSD -2.1K
EURAUD -1.3K
AUDCAD -943
CHFJPY -524
WS30 -2.4K
NZDCAD 2.5K
GBPCAD -1.1K
GBPAUD -2.1K
NZDCHF -83
EURCAD -235
CADCHF -1.8K
AUDCHF -595
GBPCHF -1K
NDX -39
AUDNZD 82
EURGBP 896
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.6K
EURUSD 12K
GBPUSD 11K
USDCHF 11K
GBPJPY 505
USDJPY 1.3K
USDCAD -1.9K
NZDJPY -1.8K
AUDJPY 5.4K
EURJPY -2.8K
NZDUSD 1.6K
CADJPY -497
EURNZD -1.9K
AUDUSD 104
EURAUD -1.2K
AUDCAD -431
CHFJPY -35
WS30 -418
NZDCAD -177
GBPCAD -114
GBPAUD -150
NZDCHF -167
EURCAD -334
CADCHF -370
AUDCHF -360
GBPCHF 230
NDX -643
AUDNZD 347
EURGBP 190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 278.69 USD
Worst Trade: -2 696 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +9 092.08 USD
Massima perdita consecutiva: -11 242.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5412
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.51 × 47
Swissquote-Server
3.52 × 62
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 22:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 12:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
