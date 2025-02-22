- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
25 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.67%)
En iyi işlem:
67.03 USD
En kötü işlem:
-5.35 USD
Brüt kâr:
173.50 USD (75 749 pips)
Brüt zarar:
-16.44 USD (1 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (38.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.35 USD (3)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
50.92%
Maks. mevduat yükü:
490.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
29.36
Alış işlemleri:
15 (50.00%)
Satış işlemleri:
15 (50.00%)
Kâr faktörü:
10.55
Beklenen getiri:
5.24 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-3.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.35 USD (1)
Aylık büyüme:
3.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.35 USD (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.38% (5.11 USD)
Varlığa göre:
88.55% (2 755.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|50
|BTCUSD
|74
|XAUUSD
|33
|ETHUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.9K
|BTCUSD
|67K
|XAUUSD
|3K
|ETHUSD
|-54
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.03 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
11
0%
30
83%
51%
10.55
5.24
USD
USD
89%
1:200