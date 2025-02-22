SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Buffalow Trade
Van Bac Ta

Buffalow Trade

Van Bac Ta
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
25 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.67%)
En iyi işlem:
67.03 USD
En kötü işlem:
-5.35 USD
Brüt kâr:
173.50 USD (75 749 pips)
Brüt zarar:
-16.44 USD (1 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (38.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.35 USD (3)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
50.92%
Maks. mevduat yükü:
490.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
29.36
Alış işlemleri:
15 (50.00%)
Satış işlemleri:
15 (50.00%)
Kâr faktörü:
10.55
Beklenen getiri:
5.24 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-3.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.35 USD (1)
Aylık büyüme:
3.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.35 USD (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.38% (5.11 USD)
Varlığa göre:
88.55% (2 755.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 25
BTCUSD 3
XAUUSD 1
ETHUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 50
BTCUSD 74
XAUUSD 33
ETHUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.9K
BTCUSD 67K
XAUUSD 3K
ETHUSD -54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.03 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
507 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Share of trading days is too low
2025.09.03 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 11.76% of days out of the 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 01:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 00:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 00:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 00:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 05:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 05:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 21:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Buffalow Trade
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
1.4K
USD
11
0%
30
83%
51%
10.55
5.24
USD
89%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.