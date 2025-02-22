SegnaliSezioni
Van Bac Ta

Buffalow Trade

Van Bac Ta
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
25 (83.33%)
Loss Trade:
5 (16.67%)
Best Trade:
67.03 USD
Worst Trade:
-5.35 USD
Profitto lordo:
173.50 USD (75 749 pips)
Perdita lorda:
-16.44 USD (1 640 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (38.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.35 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
50.92%
Massimo carico di deposito:
490.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
29.36
Long Trade:
15 (50.00%)
Short Trade:
15 (50.00%)
Fattore di profitto:
10.55
Profitto previsto:
5.24 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-3.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.35 USD (1)
Crescita mensile:
2.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.35 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (5.11 USD)
Per equità:
88.55% (2 755.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 25
BTCUSD 3
XAUUSD 1
ETHUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 50
BTCUSD 74
XAUUSD 33
ETHUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.9K
BTCUSD 67K
XAUUSD 3K
ETHUSD -54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.03 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.72 USD
Massima perdita consecutiva: -5.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 4
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Axi-US02-Live
0.00 × 8
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
IMMFX-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
507 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Share of trading days is too low
2025.09.03 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 11.76% of days out of the 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 01:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 00:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 00:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 00:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 05:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 05:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 21:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
