- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
25 (83.33%)
Loss Trade:
5 (16.67%)
Best Trade:
67.03 USD
Worst Trade:
-5.35 USD
Profitto lordo:
173.50 USD (75 749 pips)
Perdita lorda:
-16.44 USD (1 640 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (38.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.35 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
50.92%
Massimo carico di deposito:
490.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
29.36
Long Trade:
15 (50.00%)
Short Trade:
15 (50.00%)
Fattore di profitto:
10.55
Profitto previsto:
5.24 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-3.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.35 USD (1)
Crescita mensile:
2.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.35 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (5.11 USD)
Per equità:
88.55% (2 755.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|50
|BTCUSD
|74
|XAUUSD
|33
|ETHUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.9K
|BTCUSD
|67K
|XAUUSD
|3K
|ETHUSD
|-54
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.03 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.72 USD
Massima perdita consecutiva: -5.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
507 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
11
0%
30
83%
51%
10.55
5.24
USD
USD
89%
1:200