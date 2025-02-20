- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
68 (76.40%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (23.60%)
En iyi işlem:
1 634.53 USD
En kötü işlem:
-74.22 USD
Brüt kâr:
5 616.61 USD (31 281 pips)
Brüt zarar:
-384.91 USD (21 737 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (96.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 814.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
31.97%
Maks. mevduat yükü:
9.81%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
23.54
Alış işlemleri:
89 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
14.59
Beklenen getiri:
58.78 USD
Ortalama kâr:
82.60 USD
Ortalama zarar:
-18.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-222.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.25 USD (4)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
5.31%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
222.25 USD (0.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.41% (222.25 USD)
Varlığa göre:
44.09% (22 469.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|archived
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|417
|archived
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.5K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 634.53 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +96.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
Dessy Kemala's Account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
34
93%
89
76%
32%
14.59
58.78
USD
USD
44%
1:100