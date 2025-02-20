SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 1
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 1

Muchamad Isya Rafiqi
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
FBS-Real-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
68 (76.40%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (23.60%)
En iyi işlem:
1 634.53 USD
En kötü işlem:
-74.22 USD
Brüt kâr:
5 616.61 USD (31 281 pips)
Brüt zarar:
-384.91 USD (21 737 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (96.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 814.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
31.97%
Maks. mevduat yükü:
9.81%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
23.54
Alış işlemleri:
89 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
14.59
Beklenen getiri:
58.78 USD
Ortalama kâr:
82.60 USD
Ortalama zarar:
-18.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-222.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.25 USD (4)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
5.31%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
222.25 USD (0.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.41% (222.25 USD)
Varlığa göre:
44.09% (22 469.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 83
archived 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 417
archived 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.5K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 634.53 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +96.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 daha fazla...
Dessy Kemala's Account
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 23:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.29% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 17:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 12:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.