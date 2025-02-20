SegnaliSezioni
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 1

Muchamad Isya Rafiqi
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
FBS-Real-2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
68 (76.40%)
Loss Trade:
21 (23.60%)
Best Trade:
1 634.53 USD
Worst Trade:
-74.22 USD
Profitto lordo:
5 616.61 USD (31 281 pips)
Perdita lorda:
-384.91 USD (21 737 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (96.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 814.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
31.97%
Massimo carico di deposito:
9.81%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
23.54
Long Trade:
89 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.59
Profitto previsto:
58.78 USD
Profitto medio:
82.60 USD
Perdita media:
-18.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-222.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-222.25 USD (4)
Crescita mensile:
0.34%
Previsione annuale:
5.31%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
222.25 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.41% (222.25 USD)
Per equità:
44.09% (22 469.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 83
archived 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 417
archived 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.5K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 634.53 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +96.60 USD
Massima perdita consecutiva: -222.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 più
Dessy Kemala's Account
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 23:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.29% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 17:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 12:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
