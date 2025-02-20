- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
68 (76.40%)
Loss Trade:
21 (23.60%)
Best Trade:
1 634.53 USD
Worst Trade:
-74.22 USD
Profitto lordo:
5 616.61 USD (31 281 pips)
Perdita lorda:
-384.91 USD (21 737 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (96.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 814.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
31.97%
Massimo carico di deposito:
9.81%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
23.54
Long Trade:
89 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.59
Profitto previsto:
58.78 USD
Profitto medio:
82.60 USD
Perdita media:
-18.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-222.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-222.25 USD (4)
Crescita mensile:
0.34%
Previsione annuale:
5.31%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
222.25 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.41% (222.25 USD)
Per equità:
44.09% (22 469.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|archived
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|417
|archived
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.5K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 634.53 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +96.60 USD
Massima perdita consecutiva: -222.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
Dessy Kemala's Account
Non ci sono recensioni
