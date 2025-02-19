SinyallerBölümler
Quang Duc Nguyen

EITFund

Quang Duc Nguyen
0 inceleme
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 940
Kârla kapanan işlemler:
8 166 (74.64%)
Zararla kapanan işlemler:
2 774 (25.36%)
En iyi işlem:
344.40 USD
En kötü işlem:
-300.24 USD
Brüt kâr:
29 130.20 USD (1 080 112 pips)
Brüt zarar:
-31 498.90 USD (1 241 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (58.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
463.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
5 336 (48.78%)
Satış işlemleri:
5 604 (51.22%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-11.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 482.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 493.77 USD (12)
Aylık büyüme:
-1.05%
Yıllık tahmin:
-11.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 474.79 USD
Maksimum:
4 391.36 USD (8.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.64% (4 397.94 USD)
Varlığa göre:
3.39% (1 699.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1947
AUDUSD 1457
EURUSD 1204
NZDCAD 917
USDCAD 857
GBPNZD 743
USDJPY 730
AUDCAD 722
GBPUSD 672
AUDCHF 559
EURGBP 423
NZDUSD 290
USDCHF 136
AUDJPY 135
EURCAD 92
AUDNZD 34
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.5K
EURUSD -431
NZDCAD -421
USDCAD -1.1K
GBPNZD -702
USDJPY -1.6K
AUDCAD 1.1K
GBPUSD 30
AUDCHF -350
EURGBP 587
NZDUSD 369
USDCHF -461
AUDJPY -912
EURCAD -915
AUDNZD 98
EURCHF -477
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -33K
AUDUSD 18K
EURUSD -13K
NZDCAD -3.6K
USDCAD -39K
GBPNZD -86K
USDJPY -20K
AUDCAD 46K
GBPUSD -7.4K
AUDCHF 4.7K
EURGBP -5.3K
NZDUSD 11K
USDCHF -2.5K
AUDJPY -14K
EURCAD -12K
AUDNZD -3.1K
EURCHF -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +344.40 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +58.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 482.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.66 × 635
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 240
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
43 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 00:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EITFund
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
48K
USD
78
99%
10 940
74%
100%
0.92
-0.22
USD
9%
1:30
Kopyala

