İşlemler:
10 940
Kârla kapanan işlemler:
8 166 (74.64%)
Zararla kapanan işlemler:
2 774 (25.36%)
En iyi işlem:
344.40 USD
En kötü işlem:
-300.24 USD
Brüt kâr:
29 130.20 USD (1 080 112 pips)
Brüt zarar:
-31 498.90 USD (1 241 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (58.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
463.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
5 336 (48.78%)
Satış işlemleri:
5 604 (51.22%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-11.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 482.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 493.77 USD (12)
Aylık büyüme:
-1.05%
Yıllık tahmin:
-11.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 474.79 USD
Maksimum:
4 391.36 USD (8.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.64% (4 397.94 USD)
Varlığa göre:
3.39% (1 699.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1947
|AUDUSD
|1457
|EURUSD
|1204
|NZDCAD
|917
|USDCAD
|857
|GBPNZD
|743
|USDJPY
|730
|AUDCAD
|722
|GBPUSD
|672
|AUDCHF
|559
|EURGBP
|423
|NZDUSD
|290
|USDCHF
|136
|AUDJPY
|135
|EURCAD
|92
|AUDNZD
|34
|EURCHF
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1.5K
|EURUSD
|-431
|NZDCAD
|-421
|USDCAD
|-1.1K
|GBPNZD
|-702
|USDJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|GBPUSD
|30
|AUDCHF
|-350
|EURGBP
|587
|NZDUSD
|369
|USDCHF
|-461
|AUDJPY
|-912
|EURCAD
|-915
|AUDNZD
|98
|EURCHF
|-477
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-33K
|AUDUSD
|18K
|EURUSD
|-13K
|NZDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|-39K
|GBPNZD
|-86K
|USDJPY
|-20K
|AUDCAD
|46K
|GBPUSD
|-7.4K
|AUDCHF
|4.7K
|EURGBP
|-5.3K
|NZDUSD
|11K
|USDCHF
|-2.5K
|AUDJPY
|-14K
|EURCAD
|-12K
|AUDNZD
|-3.1K
|EURCHF
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +344.40 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +58.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 482.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.47 × 695
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.66 × 635
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
Earnex-Trade
|4.38 × 240
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.75 × 349
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.22 × 73
