Quang Duc Nguyen

EITFund

Quang Duc Nguyen
0 avis
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 935
Bénéfice trades:
8 162 (74.64%)
Perte trades:
2 773 (25.36%)
Meilleure transaction:
344.40 USD
Pire transaction:
-300.24 USD
Bénéfice brut:
29 125.57 USD (1 079 564 pips)
Perte brute:
-31 498.53 USD (1 241 287 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (58.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
463.40 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
43.09%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
133
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
5 331 (48.75%)
Courts trades:
5 604 (51.25%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.22 USD
Bénéfice moyen:
3.57 USD
Perte moyenne:
-11.36 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-1 482.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 493.77 USD (12)
Croissance mensuelle:
-0.99%
Prévision annuelle:
-11.84%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 474.79 USD
Maximal:
4 391.36 USD (8.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.64% (4 397.94 USD)
Par fonds propres:
3.39% (1 699.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1947
AUDUSD 1454
EURUSD 1204
NZDCAD 917
USDCAD 857
GBPNZD 741
USDJPY 730
AUDCAD 722
GBPUSD 672
AUDCHF 559
EURGBP 423
NZDUSD 290
USDCHF 136
AUDJPY 135
EURCAD 92
AUDNZD 34
EURCHF 22
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.5K
EURUSD -431
NZDCAD -421
USDCAD -1.1K
GBPNZD -703
USDJPY -1.6K
AUDCAD 1.1K
GBPUSD 30
AUDCHF -350
EURGBP 587
NZDUSD 369
USDCHF -461
AUDJPY -912
EURCAD -915
AUDNZD 98
EURCHF -477
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -33K
AUDUSD 18K
EURUSD -13K
NZDCAD -3.6K
USDCAD -39K
GBPNZD -86K
USDJPY -20K
AUDCAD 46K
GBPUSD -7.4K
AUDCHF 4.7K
EURGBP -5.3K
NZDUSD 11K
USDCHF -2.5K
AUDJPY -14K
EURCAD -12K
AUDNZD -3.1K
EURCHF -3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +344.40 USD
Pire transaction: -300 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +58.87 USD
Perte consécutive maximale: -1 482.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Eightcap-Live
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 2
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.76 × 615
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.93 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 240
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.89 × 332
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
43 plus...
Aucun avis
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 00:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EITFund
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
48K
USD
77
99%
10 935
74%
100%
0.92
-0.22
USD
9%
1:30
