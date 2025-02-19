SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EITFund
Quang Duc Nguyen

EITFund

Quang Duc Nguyen
0 recensioni
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 940
Profit Trade:
8 166 (74.64%)
Loss Trade:
2 774 (25.36%)
Best Trade:
344.40 USD
Worst Trade:
-300.24 USD
Profitto lordo:
29 130.20 USD (1 080 112 pips)
Perdita lorda:
-31 498.90 USD (1 241 308 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (58.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
463.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.09%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
125
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
5 336 (48.78%)
Short Trade:
5 604 (51.22%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 482.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 493.77 USD (12)
Crescita mensile:
-0.99%
Previsione annuale:
-11.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 474.79 USD
Massimale:
4 391.36 USD (8.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.64% (4 397.94 USD)
Per equità:
3.39% (1 699.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1947
AUDUSD 1457
EURUSD 1204
NZDCAD 917
USDCAD 857
GBPNZD 743
USDJPY 730
AUDCAD 722
GBPUSD 672
AUDCHF 559
EURGBP 423
NZDUSD 290
USDCHF 136
AUDJPY 135
EURCAD 92
AUDNZD 34
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.5K
EURUSD -431
NZDCAD -421
USDCAD -1.1K
GBPNZD -702
USDJPY -1.6K
AUDCAD 1.1K
GBPUSD 30
AUDCHF -350
EURGBP 587
NZDUSD 369
USDCHF -461
AUDJPY -912
EURCAD -915
AUDNZD 98
EURCHF -477
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -33K
AUDUSD 18K
EURUSD -13K
NZDCAD -3.6K
USDCAD -39K
GBPNZD -86K
USDJPY -20K
AUDCAD 46K
GBPUSD -7.4K
AUDCHF 4.7K
EURGBP -5.3K
NZDUSD 11K
USDCHF -2.5K
AUDJPY -14K
EURCAD -12K
AUDNZD -3.1K
EURCHF -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +344.40 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +58.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 482.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Coinexx-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.66 × 635
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 240
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
43 più
