Trade:
10 940
Profit Trade:
8 166 (74.64%)
Loss Trade:
2 774 (25.36%)
Best Trade:
344.40 USD
Worst Trade:
-300.24 USD
Profitto lordo:
29 130.20 USD (1 080 112 pips)
Perdita lorda:
-31 498.90 USD (1 241 308 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (58.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
463.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.09%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
125
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
5 336 (48.78%)
Short Trade:
5 604 (51.22%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 482.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 493.77 USD (12)
Crescita mensile:
-0.99%
Previsione annuale:
-11.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 474.79 USD
Massimale:
4 391.36 USD (8.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.64% (4 397.94 USD)
Per equità:
3.39% (1 699.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1947
|AUDUSD
|1457
|EURUSD
|1204
|NZDCAD
|917
|USDCAD
|857
|GBPNZD
|743
|USDJPY
|730
|AUDCAD
|722
|GBPUSD
|672
|AUDCHF
|559
|EURGBP
|423
|NZDUSD
|290
|USDCHF
|136
|AUDJPY
|135
|EURCAD
|92
|AUDNZD
|34
|EURCHF
|22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1.5K
|EURUSD
|-431
|NZDCAD
|-421
|USDCAD
|-1.1K
|GBPNZD
|-702
|USDJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|GBPUSD
|30
|AUDCHF
|-350
|EURGBP
|587
|NZDUSD
|369
|USDCHF
|-461
|AUDJPY
|-912
|EURCAD
|-915
|AUDNZD
|98
|EURCHF
|-477
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-33K
|AUDUSD
|18K
|EURUSD
|-13K
|NZDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|-39K
|GBPNZD
|-86K
|USDJPY
|-20K
|AUDCAD
|46K
|GBPUSD
|-7.4K
|AUDCHF
|4.7K
|EURGBP
|-5.3K
|NZDUSD
|11K
|USDCHF
|-2.5K
|AUDJPY
|-14K
|EURCAD
|-12K
|AUDNZD
|-3.1K
|EURCHF
|-3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +344.40 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +58.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 482.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.00 × 1
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
Coinexx-Live
|1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
Exness-MT5Real5
|2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.50 × 2
RoboForex-ECN
|2.66 × 635
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
Earnex-Trade
|4.38 × 240
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
Exness-MT5Real11
|4.75 × 349
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
Tickmill-Live
|5.22 × 73
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
48K
USD
USD
78
99%
10 940
74%
100%
0.92
-0.22
USD
USD
9%
1:30