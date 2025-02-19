SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WP 047 Golden Cable
Imtiaz Chowdhury

WP 047 Golden Cable

Imtiaz Chowdhury
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -70%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
961
Profit Trade:
753 (78.35%)
Loss Trade:
208 (21.64%)
Best Trade:
86.44 GBP
Worst Trade:
-110.05 GBP
Profitto lordo:
1 923.23 GBP (164 622 pips)
Perdita lorda:
-1 865.52 GBP (152 019 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (61.51 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
131.87 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
16.15%
Massimo carico di deposito:
18.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
577 (60.04%)
Short Trade:
384 (39.96%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.06 GBP
Profitto medio:
2.55 GBP
Perdita media:
-8.97 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-105.36 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-188.36 GBP (2)
Crescita mensile:
86.21%
Previsione annuale:
1 046.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.05 GBP
Massimale:
499.50 GBP (32.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.87% (499.48 GBP)
Per equità:
32.58% (18.78 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 858
GBPUSD.p 94
EURUSD.p 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 94
GBPUSD.p 18
EURUSD.p -37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p 16K
GBPUSD.p 403
EURUSD.p -3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.44 GBP
Worst Trade: -110 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.51 GBP
Massima perdita consecutiva: -105.36 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.14 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 19:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 07:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 06:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WP 047 Golden Cable
50USD al mese
-70%
0
0
USD
72
GBP
34
99%
961
78%
16%
1.03
0.06
GBP
93%
1:500
