Trade:
961
Profit Trade:
753 (78.35%)
Loss Trade:
208 (21.64%)
Best Trade:
86.44 GBP
Worst Trade:
-110.05 GBP
Profitto lordo:
1 923.23 GBP (164 622 pips)
Perdita lorda:
-1 865.52 GBP (152 019 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (61.51 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
131.87 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
16.15%
Massimo carico di deposito:
18.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
577 (60.04%)
Short Trade:
384 (39.96%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.06 GBP
Profitto medio:
2.55 GBP
Perdita media:
-8.97 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-105.36 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-188.36 GBP (2)
Crescita mensile:
86.21%
Previsione annuale:
1 046.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.05 GBP
Massimale:
499.50 GBP (32.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.87% (499.48 GBP)
Per equità:
32.58% (18.78 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|858
|GBPUSD.p
|94
|EURUSD.p
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.p
|94
|GBPUSD.p
|18
|EURUSD.p
|-37
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.p
|16K
|GBPUSD.p
|403
|EURUSD.p
|-3.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +86.44 GBP
Worst Trade: -110 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.51 GBP
Massima perdita consecutiva: -105.36 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
72
GBP
GBP
34
99%
961
78%
16%
1.03
0.06
GBP
GBP
93%
1:500