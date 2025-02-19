- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 048
Kârla kapanan işlemler:
721 (68.79%)
Zararla kapanan işlemler:
327 (31.20%)
En iyi işlem:
1 668.72 USD
En kötü işlem:
-4 606.70 USD
Brüt kâr:
93 882.94 USD (1 267 408 pips)
Brüt zarar:
-85 883.74 USD (118 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 494.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 294.49 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.85%
Maks. mevduat yükü:
60.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
579 (55.25%)
Satış işlemleri:
469 (44.75%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
7.63 USD
Ortalama kâr:
130.21 USD
Ortalama zarar:
-262.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 716.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 269.62 USD (4)
Aylık büyüme:
-4.94%
Yıllık tahmin:
-59.97%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
441.37 USD
Maksimum:
12 712.04 USD (46.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.54% (12 688.14 USD)
Varlığa göre:
84.81% (25 865.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1030
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 668.72 USD
En kötü işlem: -4 607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 494.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 716.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.20 × 5
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.53 × 47
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
VantageFX-Live
|1.06 × 18
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.33 × 3
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 3024
|
Exness-MT5Real5
|2.67 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
signal based on DealersTrade ZeroLag MACD with some manual intervention
you can read more about the EA
https://www.mql5.com/en/code/19598
Target on low volatility days is 0.5-1%
on high volatility days system can experience a DD of up to 40% for 2-3 weeks in worse case scenario
for now this is only for monitoring
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
32
2%
1 048
68%
98%
1.09
7.63
USD
USD
85%
1:500