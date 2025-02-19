SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DealersTrade GBPUSD 5m
Habib Salhi

DealersTrade GBPUSD 5m

Habib Salhi
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 048
Kârla kapanan işlemler:
721 (68.79%)
Zararla kapanan işlemler:
327 (31.20%)
En iyi işlem:
1 668.72 USD
En kötü işlem:
-4 606.70 USD
Brüt kâr:
93 882.94 USD (1 267 408 pips)
Brüt zarar:
-85 883.74 USD (118 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 494.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 294.49 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.85%
Maks. mevduat yükü:
60.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
579 (55.25%)
Satış işlemleri:
469 (44.75%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
7.63 USD
Ortalama kâr:
130.21 USD
Ortalama zarar:
-262.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 716.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 269.62 USD (4)
Aylık büyüme:
-4.94%
Yıllık tahmin:
-59.97%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
441.37 USD
Maksimum:
12 712.04 USD (46.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.54% (12 688.14 USD)
Varlığa göre:
84.81% (25 865.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1030
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 668.72 USD
En kötü işlem: -4 607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 494.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 716.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.20 × 5
Eightcap-Live
0.22 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.53 × 47
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
VantageFX-Live
1.06 × 18
ForexTimeFXTM-Live01
1.33 × 3
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.42 × 3024
Exness-MT5Real5
2.67 × 3
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
XM.COM-MT5
6.00 × 1
7 daha fazla...
signal based on DealersTrade ZeroLag MACD with some manual intervention

you can read more about the EA

https://www.mql5.com/en/code/19598


Target on low volatility days is 0.5-1%

on high volatility days system can experience a DD of up to 40% for 2-3 weeks in worse case scenario


for now this is only for monitoring

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DealersTrade GBPUSD 5m
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
23K
USD
32
2%
1 048
68%
98%
1.09
7.63
USD
85%
1:500
