Habib Salhi

DealersTrade GBPUSD 5m

Habib Salhi
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 046
Bénéfice trades:
720 (68.83%)
Perte trades:
326 (31.17%)
Meilleure transaction:
1 668.72 USD
Pire transaction:
-4 606.70 USD
Bénéfice brut:
93 834.45 USD (1 267 304 pips)
Perte brute:
-85 874.98 USD (118 982 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (1 494.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 294.49 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.85%
Charge de dépôt maximale:
60.67%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
577 (55.16%)
Courts trades:
469 (44.84%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
7.61 USD
Bénéfice moyen:
130.33 USD
Perte moyenne:
-263.42 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 716.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 269.62 USD (4)
Croissance mensuelle:
-2.92%
Prévision annuelle:
-35.39%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
441.37 USD
Maximal:
12 712.04 USD (46.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.54% (12 688.14 USD)
Par fonds propres:
84.81% (25 865.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1028
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 668.72 USD
Pire transaction: -4 607 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 494.85 USD
Perte consécutive maximale: -1 716.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.20 × 5
Eightcap-Live
0.22 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.53 × 47
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
VantageFX-Live
1.06 × 18
ForexTimeFXTM-Live01
1.33 × 3
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.42 × 3024
Exness-MT5Real5
2.67 × 3
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
XM.COM-MT5
6.00 × 1
7 plus...
signal based on DealersTrade ZeroLag MACD with some manual intervention

you can read more about the EA

https://www.mql5.com/en/code/19598


Target on low volatility days is 0.5-1%

on high volatility days system can experience a DD of up to 40% for 2-3 weeks in worse case scenario


for now this is only for monitoring

