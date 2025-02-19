- Crescita
Trade:
1 048
Profit Trade:
721 (68.79%)
Loss Trade:
327 (31.20%)
Best Trade:
1 668.72 USD
Worst Trade:
-4 606.70 USD
Profitto lordo:
93 882.94 USD (1 267 408 pips)
Perdita lorda:
-85 883.74 USD (118 990 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 494.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 294.49 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.85%
Massimo carico di deposito:
60.67%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
579 (55.25%)
Short Trade:
469 (44.75%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
7.63 USD
Profitto medio:
130.21 USD
Perdita media:
-262.64 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 716.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 269.62 USD (4)
Crescita mensile:
-2.75%
Previsione annuale:
-33.32%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
441.37 USD
Massimale:
12 712.04 USD (46.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.54% (12 688.14 USD)
Per equità:
84.81% (25 865.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1030
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +1 668.72 USD
Worst Trade: -4 607 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 494.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1 716.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.20 × 5
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.53 × 47
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
VantageFX-Live
|1.06 × 18
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.33 × 3
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 3024
|
Exness-MT5Real5
|2.67 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
signal based on DealersTrade ZeroLag MACD with some manual intervention
you can read more about the EA
https://www.mql5.com/en/code/19598
Target on low volatility days is 0.5-1%
on high volatility days system can experience a DD of up to 40% for 2-3 weeks in worse case scenario
for now this is only for monitoring
