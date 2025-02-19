SegnaliSezioni
Habib Salhi

DealersTrade GBPUSD 5m

Habib Salhi
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 048
Profit Trade:
721 (68.79%)
Loss Trade:
327 (31.20%)
Best Trade:
1 668.72 USD
Worst Trade:
-4 606.70 USD
Profitto lordo:
93 882.94 USD (1 267 408 pips)
Perdita lorda:
-85 883.74 USD (118 990 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 494.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 294.49 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.85%
Massimo carico di deposito:
60.67%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
579 (55.25%)
Short Trade:
469 (44.75%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
7.63 USD
Profitto medio:
130.21 USD
Perdita media:
-262.64 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 716.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 269.62 USD (4)
Crescita mensile:
-2.75%
Previsione annuale:
-33.32%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
441.37 USD
Massimale:
12 712.04 USD (46.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.54% (12 688.14 USD)
Per equità:
84.81% (25 865.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1030
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 668.72 USD
Worst Trade: -4 607 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 494.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1 716.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.20 × 5
Eightcap-Live
0.22 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.53 × 47
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
VantageFX-Live
1.06 × 18
ForexTimeFXTM-Live01
1.33 × 3
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.42 × 3024
Exness-MT5Real5
2.67 × 3
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
XM.COM-MT5
6.00 × 1
7 più
signal based on DealersTrade ZeroLag MACD with some manual intervention

you can read more about the EA

https://www.mql5.com/en/code/19598


Target on low volatility days is 0.5-1%

on high volatility days system can experience a DD of up to 40% for 2-3 weeks in worse case scenario


for now this is only for monitoring

