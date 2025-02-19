- Büyüme
İşlemler:
4 329
Kârla kapanan işlemler:
3 035 (70.10%)
Zararla kapanan işlemler:
1 294 (29.89%)
En iyi işlem:
93.90 EUR
En kötü işlem:
-298.96 EUR
Brüt kâr:
10 984.34 EUR (421 163 pips)
Brüt zarar:
-9 842.82 EUR (359 339 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (145.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
444.36 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
82.81%
Maks. mevduat yükü:
18.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
188
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
2 119 (48.95%)
Satış işlemleri:
2 210 (51.05%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.26 EUR
Ortalama kâr:
3.62 EUR
Ortalama zarar:
-7.61 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-3 221.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 221.93 EUR (28)
Aylık büyüme:
8.38%
Yıllık tahmin:
103.30%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.90 EUR
Maksimum:
3 569.27 EUR (48.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.22% (3 574.03 EUR)
Varlığa göre:
43.87% (2 397.55 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2479
|.DE40Cash
|419
|AUDCAD
|418
|.US500Cash
|254
|NZDCAD
|219
|.US30Cash
|201
|.USTECHCash
|133
|.JP225Cash
|122
|GBPUSD
|41
|AUDCHF
|27
|XAGUSD
|13
|XAUUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|618
|.DE40Cash
|201
|AUDCAD
|40
|.US500Cash
|101
|NZDCAD
|107
|.US30Cash
|116
|.USTECHCash
|48
|.JP225Cash
|24
|GBPUSD
|47
|AUDCHF
|31
|XAGUSD
|-34
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|25K
|.DE40Cash
|25K
|AUDCAD
|-1.3K
|.US500Cash
|13K
|NZDCAD
|3.5K
|.US30Cash
|14K
|.USTECHCash
|6.1K
|.JP225Cash
|6.2K
|GBPUSD
|635
|AUDCHF
|910
|XAGUSD
|-32K
|XAUUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.90 EUR
En kötü işlem: -299 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +145.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 221.93 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-MT5
|0.74 × 19
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 20
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.32 × 655
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
Exness-MT5Real7
|1.76 × 29
EURUSD Trading with a little help from a Robot
