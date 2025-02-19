SinyallerBölümler
Alexander Fink

RoboRobo

Alexander Fink
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 329
Kârla kapanan işlemler:
3 035 (70.10%)
Zararla kapanan işlemler:
1 294 (29.89%)
En iyi işlem:
93.90 EUR
En kötü işlem:
-298.96 EUR
Brüt kâr:
10 984.34 EUR (421 163 pips)
Brüt zarar:
-9 842.82 EUR (359 339 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (145.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
444.36 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
82.81%
Maks. mevduat yükü:
18.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
188
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
2 119 (48.95%)
Satış işlemleri:
2 210 (51.05%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.26 EUR
Ortalama kâr:
3.62 EUR
Ortalama zarar:
-7.61 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-3 221.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 221.93 EUR (28)
Aylık büyüme:
8.38%
Yıllık tahmin:
103.30%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.90 EUR
Maksimum:
3 569.27 EUR (48.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.22% (3 574.03 EUR)
Varlığa göre:
43.87% (2 397.55 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2479
.DE40Cash 419
AUDCAD 418
.US500Cash 254
NZDCAD 219
.US30Cash 201
.USTECHCash 133
.JP225Cash 122
GBPUSD 41
AUDCHF 27
XAGUSD 13
XAUUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 618
.DE40Cash 201
AUDCAD 40
.US500Cash 101
NZDCAD 107
.US30Cash 116
.USTECHCash 48
.JP225Cash 24
GBPUSD 47
AUDCHF 31
XAGUSD -34
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 25K
.DE40Cash 25K
AUDCAD -1.3K
.US500Cash 13K
NZDCAD 3.5K
.US30Cash 14K
.USTECHCash 6.1K
.JP225Cash 6.2K
GBPUSD 635
AUDCHF 910
XAGUSD -32K
XAUUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.90 EUR
En kötü işlem: -299 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +145.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 221.93 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 20
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.32 × 655
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
Exness-MT5Real7
1.76 × 29
60 daha fazla...
EURUSD Trading with a little help from a Robot
İnceleme yok
2025.04.17 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 00:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 18:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.02.27 14:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.02.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.19 07:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 07:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
