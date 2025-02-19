Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-4 0.00 × 4 Exness-MT5Real10 0.00 × 2 VTindex-MT5 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.21 × 24 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 Alpari-MT5 0.74 × 19 Alpari-Real01 0.86 × 42 ICMarkets-MT5 0.90 × 10 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 Exness-MT5Real8 0.92 × 107 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 FusionMarkets-Live 1.00 × 20 STARTRADERFinancial-Live 1.25 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 1.32 × 655 ICMarketsEU-MT5-2 1.47 × 133 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 PUPrime-Live2 1.51 × 111 GoMarkets-Live 1.64 × 11 Exness-MT5Real7 1.76 × 29 60 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya