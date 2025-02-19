SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RoboRobo
Alexander Fink

RoboRobo

Alexander Fink
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 325
Bénéfice trades:
3 031 (70.08%)
Perte trades:
1 294 (29.92%)
Meilleure transaction:
93.90 EUR
Pire transaction:
-298.96 EUR
Bénéfice brut:
10 982.04 EUR (420 584 pips)
Perte brute:
-9 842.80 EUR (359 339 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (145.32 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
444.36 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
82.81%
Charge de dépôt maximale:
18.41%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
200
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
2 115 (48.90%)
Courts trades:
2 210 (51.10%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.26 EUR
Bénéfice moyen:
3.62 EUR
Perte moyenne:
-7.61 EUR
Pertes consécutives maximales:
28 (-3 221.93 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 221.93 EUR (28)
Croissance mensuelle:
8.54%
Prévision annuelle:
103.62%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.90 EUR
Maximal:
3 569.27 EUR (48.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.22% (3 574.03 EUR)
Par fonds propres:
43.87% (2 397.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2479
AUDCAD 418
.DE40Cash 418
.US500Cash 253
NZDCAD 219
.US30Cash 201
.USTECHCash 132
.JP225Cash 121
GBPUSD 41
AUDCHF 27
XAGUSD 13
XAUUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 618
AUDCAD 40
.DE40Cash 200
.US500Cash 101
NZDCAD 107
.US30Cash 116
.USTECHCash 47
.JP225Cash 23
GBPUSD 47
AUDCHF 31
XAGUSD -34
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 25K
AUDCAD -1.3K
.DE40Cash 25K
.US500Cash 13K
NZDCAD 3.5K
.US30Cash 14K
.USTECHCash 6K
.JP225Cash 6.1K
GBPUSD 635
AUDCHF 910
XAGUSD -32K
XAUUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.90 EUR
Pire transaction: -299 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +145.32 EUR
Perte consécutive maximale: -3 221.93 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 20
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.32 × 655
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
Exness-MT5Real7
1.76 × 29
60 plus...
EURUSD Trading with a little help from a Robot
Aucun avis
2025.04.17 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 00:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 18:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.02.27 14:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.02.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.19 07:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 07:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
