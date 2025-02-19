- Crescita
Trade:
4 329
Profit Trade:
3 035 (70.10%)
Loss Trade:
1 294 (29.89%)
Best Trade:
93.90 EUR
Worst Trade:
-298.96 EUR
Profitto lordo:
10 984.34 EUR (421 163 pips)
Perdita lorda:
-9 842.82 EUR (359 339 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (145.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
444.36 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
82.81%
Massimo carico di deposito:
18.41%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
188
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
2 119 (48.95%)
Short Trade:
2 210 (51.05%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.26 EUR
Profitto medio:
3.62 EUR
Perdita media:
-7.61 EUR
Massime perdite consecutive:
28 (-3 221.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 221.93 EUR (28)
Crescita mensile:
8.33%
Previsione annuale:
103.30%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.90 EUR
Massimale:
3 569.27 EUR (48.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.22% (3 574.03 EUR)
Per equità:
43.87% (2 397.55 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2479
|.DE40Cash
|419
|AUDCAD
|418
|.US500Cash
|254
|NZDCAD
|219
|.US30Cash
|201
|.USTECHCash
|133
|.JP225Cash
|122
|GBPUSD
|41
|AUDCHF
|27
|XAGUSD
|13
|XAUUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|618
|.DE40Cash
|201
|AUDCAD
|40
|.US500Cash
|101
|NZDCAD
|107
|.US30Cash
|116
|.USTECHCash
|48
|.JP225Cash
|24
|GBPUSD
|47
|AUDCHF
|31
|XAGUSD
|-34
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|25K
|.DE40Cash
|25K
|AUDCAD
|-1.3K
|.US500Cash
|13K
|NZDCAD
|3.5K
|.US30Cash
|14K
|.USTECHCash
|6.1K
|.JP225Cash
|6.2K
|GBPUSD
|635
|AUDCHF
|910
|XAGUSD
|-32K
|XAUUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.90 EUR
Worst Trade: -299 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +145.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 221.93 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-MT5
|0.74 × 19
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 20
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.32 × 655
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
Exness-MT5Real7
|1.76 × 29
EURUSD Trading with a little help from a Robot
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
39%
0
0
USD
USD
4.5K
EUR
EUR
35
95%
4 329
70%
83%
1.11
0.26
EUR
EUR
44%
1:500