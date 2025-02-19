SegnaliSezioni
Alexander Fink

RoboRobo

Alexander Fink
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 39%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 329
Profit Trade:
3 035 (70.10%)
Loss Trade:
1 294 (29.89%)
Best Trade:
93.90 EUR
Worst Trade:
-298.96 EUR
Profitto lordo:
10 984.34 EUR (421 163 pips)
Perdita lorda:
-9 842.82 EUR (359 339 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (145.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
444.36 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
82.81%
Massimo carico di deposito:
18.41%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
188
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
2 119 (48.95%)
Short Trade:
2 210 (51.05%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.26 EUR
Profitto medio:
3.62 EUR
Perdita media:
-7.61 EUR
Massime perdite consecutive:
28 (-3 221.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 221.93 EUR (28)
Crescita mensile:
8.33%
Previsione annuale:
103.30%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.90 EUR
Massimale:
3 569.27 EUR (48.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.22% (3 574.03 EUR)
Per equità:
43.87% (2 397.55 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2479
.DE40Cash 419
AUDCAD 418
.US500Cash 254
NZDCAD 219
.US30Cash 201
.USTECHCash 133
.JP225Cash 122
GBPUSD 41
AUDCHF 27
XAGUSD 13
XAUUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 618
.DE40Cash 201
AUDCAD 40
.US500Cash 101
NZDCAD 107
.US30Cash 116
.USTECHCash 48
.JP225Cash 24
GBPUSD 47
AUDCHF 31
XAGUSD -34
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 25K
.DE40Cash 25K
AUDCAD -1.3K
.US500Cash 13K
NZDCAD 3.5K
.US30Cash 14K
.USTECHCash 6.1K
.JP225Cash 6.2K
GBPUSD 635
AUDCHF 910
XAGUSD -32K
XAUUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.90 EUR
Worst Trade: -299 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +145.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 221.93 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 20
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.32 × 655
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
Exness-MT5Real7
1.76 × 29
60 più
EURUSD Trading with a little help from a Robot
Non ci sono recensioni
2025.04.17 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 00:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 18:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.02.27 14:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.02.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.19 07:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 07:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RoboRobo
30USD al mese
39%
0
0
USD
4.5K
EUR
35
95%
4 329
70%
83%
1.11
0.26
EUR
44%
1:500
