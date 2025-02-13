SinyallerBölümler
Georgios Baizanis

MAS Markets

Georgios Baizanis
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -13%
itexsys-Platform
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
661
Kârla kapanan işlemler:
494 (74.73%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (25.26%)
En iyi işlem:
590.43 EUR
En kötü işlem:
-1 036.29 EUR
Brüt kâr:
12 638.59 EUR (678 877 pips)
Brüt zarar:
-17 110.95 EUR (637 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (748.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
909.65 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
35.56%
Maks. mevduat yükü:
108.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
313 (47.35%)
Satış işlemleri:
348 (52.65%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-6.77 EUR
Ortalama kâr:
25.58 EUR
Ortalama zarar:
-102.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-4 453.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 453.69 EUR (10)
Aylık büyüme:
-1.02%
Yıllık tahmin:
-12.37%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 036.01 EUR
Maksimum:
8 319.35 EUR (100.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.05% (8 310.36 EUR)
Varlığa göre:
9.88% (3 569.70 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.c 285
AUDCAD.f 80
USDJPY.f 66
GBPUSD.f 39
EURUSD.f 36
AUDNZD.f 29
ETHUSD.p 27
AUDUSD.f 20
XAUUSD.f 16
EURGBP.f 15
NZDCAD.f 14
USDCAD.f 13
EURAUD.f 8
EURCAD.f 6
USDCHF.f 4
NZDUSD.f 2
EURCHF.f 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.c -7.4K
AUDCAD.f 701
USDJPY.f 2.3K
GBPUSD.f 142
EURUSD.f 1.1K
AUDNZD.f -229
ETHUSD.p -2K
AUDUSD.f 82
XAUUSD.f -306
EURGBP.f 165
NZDCAD.f 145
USDCAD.f 72
EURAUD.f -44
EURCAD.f -171
USDCHF.f 140
NZDUSD.f 192
EURCHF.f 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.c 266K
AUDCAD.f 7.8K
USDJPY.f 5K
GBPUSD.f -482
EURUSD.f 2.9K
AUDNZD.f -1K
ETHUSD.p -218K
AUDUSD.f 635
XAUUSD.f -25K
EURGBP.f 1.8K
NZDCAD.f 1.2K
USDCAD.f 453
EURAUD.f -20
EURCAD.f 41
USDCHF.f 124
NZDUSD.f 101
EURCHF.f 100
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +590.43 EUR
En kötü işlem: -1 036 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +748.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4 453.69 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "itexsys-Platform" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 20:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 01:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.13 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.28% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
