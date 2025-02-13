SegnaliSezioni
Georgios Baizanis

MAS Markets

Georgios Baizanis
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -13%
itexsys-Platform
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
661
Profit Trade:
494 (74.73%)
Loss Trade:
167 (25.26%)
Best Trade:
590.43 EUR
Worst Trade:
-1 036.29 EUR
Profitto lordo:
12 638.59 EUR (678 877 pips)
Perdita lorda:
-17 110.95 EUR (637 437 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (748.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
909.65 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
35.56%
Massimo carico di deposito:
108.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
313 (47.35%)
Short Trade:
348 (52.65%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-6.77 EUR
Profitto medio:
25.58 EUR
Perdita media:
-102.46 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-4 453.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 453.69 EUR (10)
Crescita mensile:
-0.63%
Previsione annuale:
-7.59%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 036.01 EUR
Massimale:
8 319.35 EUR (100.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.05% (8 310.36 EUR)
Per equità:
9.88% (3 569.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.c 285
AUDCAD.f 80
USDJPY.f 66
GBPUSD.f 39
EURUSD.f 36
AUDNZD.f 29
ETHUSD.p 27
AUDUSD.f 20
XAUUSD.f 16
EURGBP.f 15
NZDCAD.f 14
USDCAD.f 13
EURAUD.f 8
EURCAD.f 6
USDCHF.f 4
NZDUSD.f 2
EURCHF.f 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.c -7.4K
AUDCAD.f 701
USDJPY.f 2.3K
GBPUSD.f 142
EURUSD.f 1.1K
AUDNZD.f -229
ETHUSD.p -2K
AUDUSD.f 82
XAUUSD.f -306
EURGBP.f 165
NZDCAD.f 145
USDCAD.f 72
EURAUD.f -44
EURCAD.f -171
USDCHF.f 140
NZDUSD.f 192
EURCHF.f 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.c 266K
AUDCAD.f 7.8K
USDJPY.f 5K
GBPUSD.f -482
EURUSD.f 2.9K
AUDNZD.f -1K
ETHUSD.p -218K
AUDUSD.f 635
XAUUSD.f -25K
EURGBP.f 1.8K
NZDCAD.f 1.2K
USDCAD.f 453
EURAUD.f -20
EURCAD.f 41
USDCHF.f 124
NZDUSD.f 101
EURCHF.f 100
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +590.43 EUR
Worst Trade: -1 036 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +748.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -4 453.69 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "itexsys-Platform" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 20:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 01:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.13 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.28% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
