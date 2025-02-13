SignauxSections
Georgios Baizanis

MAS Markets

Georgios Baizanis
0 avis
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -13%
itexsys-Platform
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
661
Bénéfice trades:
494 (74.73%)
Perte trades:
167 (25.26%)
Meilleure transaction:
590.43 EUR
Pire transaction:
-1 036.29 EUR
Bénéfice brut:
12 638.59 EUR (678 877 pips)
Perte brute:
-17 110.95 EUR (637 437 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (748.32 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
909.65 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
34.51%
Charge de dépôt maximale:
108.18%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
313 (47.35%)
Courts trades:
348 (52.65%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-6.77 EUR
Bénéfice moyen:
25.58 EUR
Perte moyenne:
-102.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-4 453.69 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4 453.69 EUR (10)
Croissance mensuelle:
-0.63%
Prévision annuelle:
-7.59%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 036.01 EUR
Maximal:
8 319.35 EUR (100.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.05% (8 310.36 EUR)
Par fonds propres:
9.88% (3 569.70 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.c 285
AUDCAD.f 80
USDJPY.f 66
GBPUSD.f 39
EURUSD.f 36
AUDNZD.f 29
ETHUSD.p 27
AUDUSD.f 20
XAUUSD.f 16
EURGBP.f 15
NZDCAD.f 14
USDCAD.f 13
EURAUD.f 8
EURCAD.f 6
USDCHF.f 4
NZDUSD.f 2
EURCHF.f 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.c -7.4K
AUDCAD.f 701
USDJPY.f 2.3K
GBPUSD.f 142
EURUSD.f 1.1K
AUDNZD.f -229
ETHUSD.p -2K
AUDUSD.f 82
XAUUSD.f -306
EURGBP.f 165
NZDCAD.f 145
USDCAD.f 72
EURAUD.f -44
EURCAD.f -171
USDCHF.f 140
NZDUSD.f 192
EURCHF.f 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.c 266K
AUDCAD.f 7.8K
USDJPY.f 5K
GBPUSD.f -482
EURUSD.f 2.9K
AUDNZD.f -1K
ETHUSD.p -218K
AUDUSD.f 635
XAUUSD.f -25K
EURGBP.f 1.8K
NZDCAD.f 1.2K
USDCAD.f 453
EURAUD.f -20
EURCAD.f 41
USDCHF.f 124
NZDUSD.f 101
EURCHF.f 100
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +590.43 EUR
Pire transaction: -1 036 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +748.32 EUR
Perte consécutive maximale: -4 453.69 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "itexsys-Platform" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 20:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 01:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.13 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.28% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
Copier

