- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
715
Kârla kapanan işlemler:
429 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
286 (40.00%)
En iyi işlem:
812.01 USD
En kötü işlem:
-164.19 USD
Brüt kâr:
7 840.14 USD (175 691 pips)
Brüt zarar:
-5 269.58 USD (181 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (58.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 014.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
357 (49.93%)
Satış işlemleri:
358 (50.07%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
3.60 USD
Ortalama kâr:
18.28 USD
Ortalama zarar:
-18.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-960.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-960.89 USD (9)
Aylık büyüme:
3.86%
Yıllık tahmin:
50.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
960.97 USD (14.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.03% (965.08 USD)
Varlığa göre:
52.68% (2 139.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|527
|GBPUSD
|188
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|1.7K
|GBPUSD
|920
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-15K
|GBPUSD
|9.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +812.01 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +58.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -960.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.27 × 154
|
ICMarketsSC-MT5
|0.32 × 60
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.46 × 183
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 683
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 347
|
FBS-Real
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.57 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|2.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.25 × 8
|
VantageInternational-Live
|3.25 × 4
|
Exness-MT5Real5
|3.90 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|4.19 × 26
|
TitanFX-MT5-01
|4.88 × 8
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.09 × 55
|
GBEbrokers-LIVE
|5.67 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|5.83 × 41
|
XMGlobal-MT5 4
|7.40 × 57
|
itexsys-Platform
|11.00 × 2
AUDUSD Min deposit ：4000 USD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 125 USD
85%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
101
98%
715
60%
100%
1.48
3.60
USD
USD
53%
1:500