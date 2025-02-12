SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sususu
Xiang He

Sususu

Xiang He
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 125 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 85%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
715
Kârla kapanan işlemler:
429 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
286 (40.00%)
En iyi işlem:
812.01 USD
En kötü işlem:
-164.19 USD
Brüt kâr:
7 840.14 USD (175 691 pips)
Brüt zarar:
-5 269.58 USD (181 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (58.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 014.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
357 (49.93%)
Satış işlemleri:
358 (50.07%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
3.60 USD
Ortalama kâr:
18.28 USD
Ortalama zarar:
-18.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-960.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-960.89 USD (9)
Aylık büyüme:
3.86%
Yıllık tahmin:
50.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
960.97 USD (14.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.03% (965.08 USD)
Varlığa göre:
52.68% (2 139.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 527
GBPUSD 188
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 1.7K
GBPUSD 920
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -15K
GBPUSD 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +812.01 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +58.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -960.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
0.00 × 10
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.27 × 154
ICMarketsSC-MT5
0.32 × 60
FusionMarkets-Live
0.38 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
0.46 × 183
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 683
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 347
FBS-Real
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.50 × 2
RoboForex-Pro
2.57 × 7
BlackBullMarkets-Live
2.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
3.25 × 8
VantageInternational-Live
3.25 × 4
Exness-MT5Real5
3.90 × 20
FPMarketsLLC-Live
4.19 × 26
TitanFX-MT5-01
4.88 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
5.09 × 55
GBEbrokers-LIVE
5.67 × 3
AdmiralMarkets-Live
5.83 × 41
XMGlobal-MT5 4
7.40 × 57
itexsys-Platform
11.00 × 2
2 daha fazla...
AUDUSD Min deposit ：4000 USD
İnceleme yok
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 19:25
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 00:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 21:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 09:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 08:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.13 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sususu
Ayda 125 USD
85%
0
0
USD
4.3K
USD
101
98%
715
60%
100%
1.48
3.60
USD
53%
1:500
Kopyala

