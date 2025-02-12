SegnaliSezioni
Xiang He

Sususu

Xiang He
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 125 USD al mese
crescita dal 2023 85%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
715
Profit Trade:
429 (60.00%)
Loss Trade:
286 (40.00%)
Best Trade:
812.01 USD
Worst Trade:
-164.19 USD
Profitto lordo:
7 840.14 USD (175 691 pips)
Perdita lorda:
-5 269.58 USD (181 452 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (58.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 014.23 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
357 (49.93%)
Short Trade:
358 (50.07%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
3.60 USD
Profitto medio:
18.28 USD
Perdita media:
-18.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-960.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-960.89 USD (9)
Crescita mensile:
3.86%
Previsione annuale:
50.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
960.97 USD (14.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.03% (965.08 USD)
Per equità:
52.68% (2 139.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 527
GBPUSD 188
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 1.7K
GBPUSD 920
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -15K
GBPUSD 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +812.01 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +58.03 USD
Massima perdita consecutiva: -960.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
0.00 × 10
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.27 × 154
ICMarketsSC-MT5
0.32 × 60
FusionMarkets-Live
0.38 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
0.46 × 183
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 683
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 347
FBS-Real
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.50 × 2
RoboForex-Pro
2.57 × 7
BlackBullMarkets-Live
2.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
3.25 × 8
VantageInternational-Live
3.25 × 4
Exness-MT5Real5
3.90 × 20
FPMarketsLLC-Live
4.19 × 26
TitanFX-MT5-01
4.88 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
5.09 × 55
GBEbrokers-LIVE
5.67 × 3
AdmiralMarkets-Live
5.83 × 41
XMGlobal-MT5 4
7.40 × 57
itexsys-Platform
11.00 × 2
2 più
AUDUSD Min deposit ：4000 USD
Non ci sono recensioni
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 19:25
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 00:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 21:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 09:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 08:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.13 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
