- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
715
Profit Trade:
429 (60.00%)
Loss Trade:
286 (40.00%)
Best Trade:
812.01 USD
Worst Trade:
-164.19 USD
Profitto lordo:
7 840.14 USD (175 691 pips)
Perdita lorda:
-5 269.58 USD (181 452 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (58.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 014.23 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
357 (49.93%)
Short Trade:
358 (50.07%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
3.60 USD
Profitto medio:
18.28 USD
Perdita media:
-18.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-960.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-960.89 USD (9)
Crescita mensile:
3.86%
Previsione annuale:
50.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
960.97 USD (14.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.03% (965.08 USD)
Per equità:
52.68% (2 139.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|527
|GBPUSD
|188
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|1.7K
|GBPUSD
|920
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-15K
|GBPUSD
|9.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +812.01 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +58.03 USD
Massima perdita consecutiva: -960.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.27 × 154
|
ICMarketsSC-MT5
|0.32 × 60
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.46 × 183
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 683
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 347
|
FBS-Real
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.57 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|2.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.25 × 8
|
VantageInternational-Live
|3.25 × 4
|
Exness-MT5Real5
|3.90 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|4.19 × 26
|
TitanFX-MT5-01
|4.88 × 8
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.09 × 55
|
GBEbrokers-LIVE
|5.67 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|5.83 × 41
|
XMGlobal-MT5 4
|7.40 × 57
|
itexsys-Platform
|11.00 × 2
AUDUSD Min deposit ：4000 USD
