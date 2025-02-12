SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sususu
Xiang He

Sususu

Xiang He
0 avis
Fiabilité
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 125 USD par mois
croissance depuis 2023 85%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
715
Bénéfice trades:
429 (60.00%)
Perte trades:
286 (40.00%)
Meilleure transaction:
812.01 USD
Pire transaction:
-164.19 USD
Bénéfice brut:
7 840.14 USD (175 691 pips)
Perte brute:
-5 269.58 USD (181 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (58.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 014.23 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.42%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.67
Longs trades:
357 (49.93%)
Courts trades:
358 (50.07%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
3.60 USD
Bénéfice moyen:
18.28 USD
Perte moyenne:
-18.43 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-960.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-960.89 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.13%
Prévision annuelle:
50.07%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
960.97 USD (14.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.03% (965.08 USD)
Par fonds propres:
52.68% (2 139.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 527
GBPUSD 188
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 1.7K
GBPUSD 920
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -15K
GBPUSD 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +812.01 USD
Pire transaction: -164 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +58.03 USD
Perte consécutive maximale: -960.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
0.00 × 10
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.27 × 154
ICMarketsSC-MT5
0.32 × 60
FusionMarkets-Live
0.38 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
0.46 × 183
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 683
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 347
FBS-Real
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.50 × 2
RoboForex-Pro
2.57 × 7
BlackBullMarkets-Live
2.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
3.25 × 8
VantageInternational-Live
3.25 × 4
Exness-MT5Real5
3.90 × 20
FPMarketsLLC-Live
4.19 × 26
TitanFX-MT5-01
4.88 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
5.09 × 55
GBEbrokers-LIVE
5.67 × 3
AdmiralMarkets-Live
5.83 × 41
XMGlobal-MT5 4
7.40 × 57
itexsys-Platform
11.00 × 2
2 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
AUDUSD Min deposit ：4000 USD
Aucun avis
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 19:25
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 00:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 21:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 09:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 08:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.13 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sususu
125 USD par mois
85%
0
0
USD
4.3K
USD
101
98%
715
60%
100%
1.48
3.60
USD
53%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.