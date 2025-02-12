SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Discipline
Trung Nguyen Chi

Discipline

Trung Nguyen Chi
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 187%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
73 (64.60%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (35.40%)
En iyi işlem:
21.72 USD
En kötü işlem:
-12.24 USD
Brüt kâr:
368.75 USD (131 327 pips)
Brüt zarar:
-195.69 USD (129 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (70.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.53 USD (13)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
48.01%
Maks. mevduat yükü:
19.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
85 (75.22%)
Satış işlemleri:
28 (24.78%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
5.05 USD
Ortalama zarar:
-4.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-8.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.58 USD (4)
Aylık büyüme:
8.29%
Yıllık tahmin:
100.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
61.88 USD (26.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.59% (61.76 USD)
Varlığa göre:
27.46% (82.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SOLUSD 18
GBPUSD 13
ETHUSD 12
EURUSD 8
AUDUSD 7
XAUUSD 7
USDJPY 6
CADJPY 5
NZDJPY 5
USDCHF 5
EURJPY 4
NZDUSD 4
EURNZD 3
AUDJPY 3
GBPJPY 3
USDCAD 2
AUDCHF 2
BTCUSD 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SOLUSD 57
GBPUSD 9
ETHUSD 40
EURUSD 10
AUDUSD -8
XAUUSD -5
USDJPY 25
CADJPY -28
NZDJPY 6
USDCHF 14
EURJPY 11
NZDUSD 13
EURNZD 38
AUDJPY 11
GBPJPY -13
USDCAD 10
AUDCHF -3
BTCUSD -10
EURAUD 4
CHFJPY -5
GBPNZD -9
GBPAUD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SOLUSD 19K
GBPUSD 636
ETHUSD 70K
EURUSD 1.3K
AUDUSD -54
XAUUSD -7
USDJPY 2.7K
CADJPY -2.2K
NZDJPY 838
USDCHF 1.1K
EURJPY 1.8K
NZDUSD 765
EURNZD 6.7K
AUDJPY 1.4K
GBPJPY -593
USDCAD 472
AUDCHF 109
BTCUSD -103K
EURAUD 668
CHFJPY -759
GBPNZD -720
GBPAUD 963
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.72 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.10 × 21
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
79 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 16:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.07% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 09:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 21:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.03 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 07:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 06:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 19:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 00:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Discipline
Ayda 30 USD
187%
0
0
USD
300
USD
30
0%
113
64%
48%
1.88
1.53
USD
27%
1:500
