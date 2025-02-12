- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
73 (64.60%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (35.40%)
En iyi işlem:
21.72 USD
En kötü işlem:
-12.24 USD
Brüt kâr:
368.75 USD (131 327 pips)
Brüt zarar:
-195.69 USD (129 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (70.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.53 USD (13)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
48.01%
Maks. mevduat yükü:
19.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
85 (75.22%)
Satış işlemleri:
28 (24.78%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
5.05 USD
Ortalama zarar:
-4.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-8.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.58 USD (4)
Aylık büyüme:
8.29%
Yıllık tahmin:
100.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
61.88 USD (26.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.59% (61.76 USD)
Varlığa göre:
27.46% (82.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SOLUSD
|18
|GBPUSD
|13
|ETHUSD
|12
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|5
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|4
|EURNZD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|BTCUSD
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SOLUSD
|57
|GBPUSD
|9
|ETHUSD
|40
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|-8
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|25
|CADJPY
|-28
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|14
|EURJPY
|11
|NZDUSD
|13
|EURNZD
|38
|AUDJPY
|11
|GBPJPY
|-13
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|-3
|BTCUSD
|-10
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|-5
|GBPNZD
|-9
|GBPAUD
|6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SOLUSD
|19K
|GBPUSD
|636
|ETHUSD
|70K
|EURUSD
|1.3K
|AUDUSD
|-54
|XAUUSD
|-7
|USDJPY
|2.7K
|CADJPY
|-2.2K
|NZDJPY
|838
|USDCHF
|1.1K
|EURJPY
|1.8K
|NZDUSD
|765
|EURNZD
|6.7K
|AUDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-593
|USDCAD
|472
|AUDCHF
|109
|BTCUSD
|-103K
|EURAUD
|668
|CHFJPY
|-759
|GBPNZD
|-720
|GBPAUD
|963
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.72 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Darwinex-Live
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
TickmillEU-Live
|0.10 × 21
RannForex-Server
|0.29 × 7
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
AronGroups-Server
|0.57 × 7
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
Markets.com-Live
|1.00 × 1
itexsys-Platform
|1.00 × 7
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 183
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
