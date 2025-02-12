SegnaliSezioni
Trung Nguyen Chi

Discipline

Trung Nguyen Chi
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 187%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
73 (64.60%)
Loss Trade:
40 (35.40%)
Best Trade:
21.72 USD
Worst Trade:
-12.24 USD
Profitto lordo:
368.75 USD (131 327 pips)
Perdita lorda:
-195.69 USD (129 933 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (70.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.53 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
48.01%
Massimo carico di deposito:
19.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
85 (75.22%)
Short Trade:
28 (24.78%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
5.05 USD
Perdita media:
-4.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-8.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.58 USD (4)
Crescita mensile:
8.29%
Previsione annuale:
100.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
61.88 USD (26.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.59% (61.76 USD)
Per equità:
27.46% (82.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SOLUSD 18
GBPUSD 13
ETHUSD 12
EURUSD 8
AUDUSD 7
XAUUSD 7
USDJPY 6
CADJPY 5
NZDJPY 5
USDCHF 5
EURJPY 4
NZDUSD 4
EURNZD 3
AUDJPY 3
GBPJPY 3
USDCAD 2
AUDCHF 2
BTCUSD 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SOLUSD 57
GBPUSD 9
ETHUSD 40
EURUSD 10
AUDUSD -8
XAUUSD -5
USDJPY 25
CADJPY -28
NZDJPY 6
USDCHF 14
EURJPY 11
NZDUSD 13
EURNZD 38
AUDJPY 11
GBPJPY -13
USDCAD 10
AUDCHF -3
BTCUSD -10
EURAUD 4
CHFJPY -5
GBPNZD -9
GBPAUD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SOLUSD 19K
GBPUSD 636
ETHUSD 70K
EURUSD 1.3K
AUDUSD -54
XAUUSD -7
USDJPY 2.7K
CADJPY -2.2K
NZDJPY 838
USDCHF 1.1K
EURJPY 1.8K
NZDUSD 765
EURNZD 6.7K
AUDJPY 1.4K
GBPJPY -593
USDCAD 472
AUDCHF 109
BTCUSD -103K
EURAUD 668
CHFJPY -759
GBPNZD -720
GBPAUD 963
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.72 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.53 USD
Massima perdita consecutiva: -8.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.10 × 21
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 16:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.07% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 09:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 21:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.03 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 07:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 06:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 19:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 00:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Discipline
30USD al mese
187%
0
0
USD
300
USD
30
0%
113
64%
48%
1.88
1.53
USD
27%
1:500
