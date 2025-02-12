- Crescita
Trade:
113
Profit Trade:
73 (64.60%)
Loss Trade:
40 (35.40%)
Best Trade:
21.72 USD
Worst Trade:
-12.24 USD
Profitto lordo:
368.75 USD (131 327 pips)
Perdita lorda:
-195.69 USD (129 933 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (70.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.53 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
48.01%
Massimo carico di deposito:
19.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
85 (75.22%)
Short Trade:
28 (24.78%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
5.05 USD
Perdita media:
-4.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-8.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.58 USD (4)
Crescita mensile:
8.29%
Previsione annuale:
100.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
61.88 USD (26.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.59% (61.76 USD)
Per equità:
27.46% (82.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SOLUSD
|18
|GBPUSD
|13
|ETHUSD
|12
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|5
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|4
|EURNZD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|BTCUSD
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SOLUSD
|57
|GBPUSD
|9
|ETHUSD
|40
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|-8
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|25
|CADJPY
|-28
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|14
|EURJPY
|11
|NZDUSD
|13
|EURNZD
|38
|AUDJPY
|11
|GBPJPY
|-13
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|-3
|BTCUSD
|-10
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|-5
|GBPNZD
|-9
|GBPAUD
|6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SOLUSD
|19K
|GBPUSD
|636
|ETHUSD
|70K
|EURUSD
|1.3K
|AUDUSD
|-54
|XAUUSD
|-7
|USDJPY
|2.7K
|CADJPY
|-2.2K
|NZDJPY
|838
|USDCHF
|1.1K
|EURJPY
|1.8K
|NZDUSD
|765
|EURNZD
|6.7K
|AUDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-593
|USDCAD
|472
|AUDCHF
|109
|BTCUSD
|-103K
|EURAUD
|668
|CHFJPY
|-759
|GBPNZD
|-720
|GBPAUD
|963
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +21.72 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.53 USD
Massima perdita consecutiva: -8.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Darwinex-Live
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
TickmillEU-Live
|0.10 × 21
RannForex-Server
|0.29 × 7
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
AronGroups-Server
|0.57 × 7
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
Markets.com-Live
|1.00 × 1
itexsys-Platform
|1.00 × 7
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 183
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
