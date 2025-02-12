SignauxSections
Trung Nguyen Chi

Discipline

Trung Nguyen Chi
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 187%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
113
Bénéfice trades:
73 (64.60%)
Perte trades:
40 (35.40%)
Meilleure transaction:
21.72 USD
Pire transaction:
-12.24 USD
Bénéfice brut:
368.75 USD (131 327 pips)
Perte brute:
-195.69 USD (129 933 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (70.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.53 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
48.01%
Charge de dépôt maximale:
19.17%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.80
Longs trades:
85 (75.22%)
Courts trades:
28 (24.78%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
5.05 USD
Perte moyenne:
-4.89 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-8.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.58 USD (4)
Croissance mensuelle:
8.29%
Prévision annuelle:
100.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
61.88 USD (26.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.59% (61.76 USD)
Par fonds propres:
27.46% (82.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SOLUSD 18
GBPUSD 13
ETHUSD 12
EURUSD 8
AUDUSD 7
XAUUSD 7
USDJPY 6
CADJPY 5
NZDJPY 5
USDCHF 5
EURJPY 4
NZDUSD 4
EURNZD 3
AUDJPY 3
GBPJPY 3
USDCAD 2
AUDCHF 2
BTCUSD 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SOLUSD 57
GBPUSD 9
ETHUSD 40
EURUSD 10
AUDUSD -8
XAUUSD -5
USDJPY 25
CADJPY -28
NZDJPY 6
USDCHF 14
EURJPY 11
NZDUSD 13
EURNZD 38
AUDJPY 11
GBPJPY -13
USDCAD 10
AUDCHF -3
BTCUSD -10
EURAUD 4
CHFJPY -5
GBPNZD -9
GBPAUD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SOLUSD 19K
GBPUSD 636
ETHUSD 70K
EURUSD 1.3K
AUDUSD -54
XAUUSD -7
USDJPY 2.7K
CADJPY -2.2K
NZDJPY 838
USDCHF 1.1K
EURJPY 1.8K
NZDUSD 765
EURNZD 6.7K
AUDJPY 1.4K
GBPJPY -593
USDCAD 472
AUDCHF 109
BTCUSD -103K
EURAUD 668
CHFJPY -759
GBPNZD -720
GBPAUD 963
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.72 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +70.53 USD
Perte consécutive maximale: -8.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.10 × 21
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
79 plus...
Aucun avis
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 16:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.07% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 09:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 21:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.03 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 07:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 06:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 19:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 00:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Discipline
30 USD par mois
187%
0
0
USD
300
USD
30
0%
113
64%
48%
1.88
1.53
USD
27%
1:500
