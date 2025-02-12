SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DTP Hunting cat
Parada Soikam

DTP Hunting cat

Parada Soikam
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
90 (59.21%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (40.79%)
En iyi işlem:
89.37 USD
En kötü işlem:
-69.10 USD
Brüt kâr:
1 072.51 USD (80 421 pips)
Brüt zarar:
-917.12 USD (60 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (77.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
17.66%
Maks. mevduat yükü:
40.86%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
90 (59.21%)
Satış işlemleri:
62 (40.79%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
11.92 USD
Ortalama zarar:
-14.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-185.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-185.44 USD (9)
Aylık büyüme:
61.92%
Yıllık tahmin:
751.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.71 USD
Maksimum:
238.76 USD (38.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.20% (238.76 USD)
Varlığa göre:
19.99% (109.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 66
XAUUSD 45
CHFJPY 14
USTEC 11
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPJPY 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 27
XAUUSD 269
CHFJPY 66
USTEC -122
EURJPY -49
AUDJPY -40
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.2K
XAUUSD 28K
CHFJPY 9.9K
USTEC -6.6K
EURJPY -7.2K
AUDJPY -5.8K
GBPJPY 825
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.37 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +77.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -185.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.17 × 6
FPMarketsLLC-Live2
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.62 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.69 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.75 × 20
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.91 × 11
LiteFinance-ECN.com
1.00 × 2
DooFintech-Live 5
1.00 × 1
TradersWay-Live
1.00 × 3
102 daha fazla...
Test
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 00:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 02:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 05:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
