İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
90 (59.21%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (40.79%)
En iyi işlem:
89.37 USD
En kötü işlem:
-69.10 USD
Brüt kâr:
1 072.51 USD (80 421 pips)
Brüt zarar:
-917.12 USD (60 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (77.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
17.66%
Maks. mevduat yükü:
40.86%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
90 (59.21%)
Satış işlemleri:
62 (40.79%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
11.92 USD
Ortalama zarar:
-14.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-185.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-185.44 USD (9)
Aylık büyüme:
61.92%
Yıllık tahmin:
751.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.71 USD
Maksimum:
238.76 USD (38.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.20% (238.76 USD)
Varlığa göre:
19.99% (109.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|66
|XAUUSD
|45
|CHFJPY
|14
|USTEC
|11
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|269
|CHFJPY
|66
|USTEC
|-122
|EURJPY
|-49
|AUDJPY
|-40
|GBPJPY
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|28K
|CHFJPY
|9.9K
|USTEC
|-6.6K
|EURJPY
|-7.2K
|AUDJPY
|-5.8K
|GBPJPY
|825
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.37 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +77.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -185.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.62 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 35
|
ICMarketsSC-Live07
|0.75 × 20
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.91 × 11
|
LiteFinance-ECN.com
|1.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|1.00 × 1
|
TradersWay-Live
|1.00 × 3
