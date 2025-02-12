- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
90 (59.21%)
Loss Trade:
62 (40.79%)
Best Trade:
89.37 USD
Worst Trade:
-69.10 USD
Profitto lordo:
1 072.51 USD (80 421 pips)
Perdita lorda:
-917.12 USD (60 036 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (77.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
17.66%
Massimo carico di deposito:
40.86%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
90 (59.21%)
Short Trade:
62 (40.79%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
11.92 USD
Perdita media:
-14.79 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-185.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-185.44 USD (9)
Crescita mensile:
62.47%
Previsione annuale:
757.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.71 USD
Massimale:
238.76 USD (38.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.20% (238.76 USD)
Per equità:
19.99% (109.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|66
|XAUUSD
|45
|CHFJPY
|14
|USTEC
|11
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|269
|CHFJPY
|66
|USTEC
|-122
|EURJPY
|-49
|AUDJPY
|-40
|GBPJPY
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|28K
|CHFJPY
|9.9K
|USTEC
|-6.6K
|EURJPY
|-7.2K
|AUDJPY
|-5.8K
|GBPJPY
|825
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.37 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +77.57 USD
Massima perdita consecutiva: -185.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.62 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 35
|
ICMarketsSC-Live07
|0.75 × 20
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.91 × 11
|
LiteFinance-ECN.com
|1.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|1.00 × 1
|
TradersWay-Live
|1.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
52%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
32
100%
152
59%
18%
1.16
1.02
USD
USD
38%
1:500