Parada Soikam

DTP Hunting cat

Parada Soikam
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 52%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
90 (59.21%)
Loss Trade:
62 (40.79%)
Best Trade:
89.37 USD
Worst Trade:
-69.10 USD
Profitto lordo:
1 072.51 USD (80 421 pips)
Perdita lorda:
-917.12 USD (60 036 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (77.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
17.66%
Massimo carico di deposito:
40.86%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
90 (59.21%)
Short Trade:
62 (40.79%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
11.92 USD
Perdita media:
-14.79 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-185.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-185.44 USD (9)
Crescita mensile:
62.47%
Previsione annuale:
757.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.71 USD
Massimale:
238.76 USD (38.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.20% (238.76 USD)
Per equità:
19.99% (109.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 66
XAUUSD 45
CHFJPY 14
USTEC 11
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPJPY 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 27
XAUUSD 269
CHFJPY 66
USTEC -122
EURJPY -49
AUDJPY -40
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.2K
XAUUSD 28K
CHFJPY 9.9K
USTEC -6.6K
EURJPY -7.2K
AUDJPY -5.8K
GBPJPY 825
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.37 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +77.57 USD
Massima perdita consecutiva: -185.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.17 × 6
FPMarketsLLC-Live2
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.62 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.69 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.75 × 20
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.91 × 11
LiteFinance-ECN.com
1.00 × 2
DooFintech-Live 5
1.00 × 1
TradersWay-Live
1.00 × 3
102 più
Test
Non ci sono recensioni
2025.09.23 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 00:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 02:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 05:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
