- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
184 (76.03%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (23.97%)
En iyi işlem:
179.01 USD
En kötü işlem:
-112.20 USD
Brüt kâr:
1 617.96 USD (54 510 pips)
Brüt zarar:
-1 908.92 USD (83 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (70.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
349.05 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
5.04%
Maks. mevduat yükü:
18.19%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
155 (64.05%)
Satış işlemleri:
87 (35.95%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.20 USD
Ortalama kâr:
8.79 USD
Ortalama zarar:
-32.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-208.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.64 USD (3)
Aylık büyüme:
5.65%
Yıllık tahmin:
68.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
518.55 USD
Maksimum:
518.55 USD (103.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.71% (406.38 USD)
Varlığa göre:
41.34% (113.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-291
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
Test
İnceleme yok
