Parada Soikam

TGRP

Parada Soikam
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
184 (76.03%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (23.97%)
En iyi işlem:
179.01 USD
En kötü işlem:
-112.20 USD
Brüt kâr:
1 617.96 USD (54 510 pips)
Brüt zarar:
-1 908.92 USD (83 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (70.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
349.05 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
5.04%
Maks. mevduat yükü:
18.19%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
155 (64.05%)
Satış işlemleri:
87 (35.95%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.20 USD
Ortalama kâr:
8.79 USD
Ortalama zarar:
-32.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-208.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.64 USD (3)
Aylık büyüme:
5.65%
Yıllık tahmin:
68.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
518.55 USD
Maksimum:
518.55 USD (103.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.71% (406.38 USD)
Varlığa göre:
41.34% (113.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 242
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -291
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.01 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +70.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 daha fazla...
Test
İnceleme yok
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 04:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 17:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.25 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 04:01
Share of trading days is too low
2025.02.19 04:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.19 02:53
Share of trading days is too low
2025.02.19 02:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.12 12:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
