- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
184 (76.03%)
Loss Trade:
58 (23.97%)
Best Trade:
179.01 USD
Worst Trade:
-112.20 USD
Profitto lordo:
1 617.96 USD (54 510 pips)
Perdita lorda:
-1 908.92 USD (83 090 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (70.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
349.05 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
5.04%
Massimo carico di deposito:
18.19%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
155 (64.05%)
Short Trade:
87 (35.95%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.20 USD
Profitto medio:
8.79 USD
Perdita media:
-32.91 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-208.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.64 USD (3)
Crescita mensile:
5.65%
Previsione annuale:
68.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
518.55 USD
Massimale:
518.55 USD (103.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.71% (406.38 USD)
Per equità:
41.34% (113.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-291
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.01 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.76 USD
Massima perdita consecutiva: -208.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
