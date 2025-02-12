SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Panen Kapital Berjangka
David Michael

Panen Kapital Berjangka

David Michael
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 34%
PanenKapital-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
643
Kârla kapanan işlemler:
453 (70.45%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (29.55%)
En iyi işlem:
456.29 USD
En kötü işlem:
-382.00 USD
Brüt kâr:
18 095.18 USD (138 835 pips)
Brüt zarar:
-15 035.85 USD (114 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (919.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
919.31 USD (19)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
53.31%
Maks. mevduat yükü:
5.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
319 (49.61%)
Satış işlemleri:
324 (50.39%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
4.76 USD
Ortalama kâr:
39.95 USD
Ortalama zarar:
-79.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-221.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-488.90 USD (3)
Aylık büyüme:
3.28%
Yıllık tahmin:
41.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.95 USD
Maksimum:
1 310.87 USD (9.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.13% (1 309.87 USD)
Varlığa göre:
12.53% (1 171.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pkn 263
USDJPY.pkn 92
EURUSD.pkn 87
GBPUSD.pkn 74
JPK.pk 31
USDCAD.pkn 28
HKK.pk 24
AUDUSD.pkn 12
NZDUSD.pkn 10
USDCHF.pkn 10
CLSK.pkn 5
EURGBP.pkn 4
EURCHF.pkn 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pkn 1.9K
USDJPY.pkn -277
EURUSD.pkn 482
GBPUSD.pkn -221
JPK.pk 476
USDCAD.pkn 280
HKK.pk -367
AUDUSD.pkn 120
NZDUSD.pkn 313
USDCHF.pkn 160
CLSK.pkn 50
EURGBP.pkn 73
EURCHF.pkn 58
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pkn 20K
USDJPY.pkn -2.4K
EURUSD.pkn 2.2K
GBPUSD.pkn -842
JPK.pk 935
USDCAD.pkn 1.6K
HKK.pk -840
AUDUSD.pkn 689
NZDUSD.pkn 1.3K
USDCHF.pkn 828
CLSK.pkn 56
EURGBP.pkn 327
EURCHF.pkn 303
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +456.29 USD
En kötü işlem: -382 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +919.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PanenKapital-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.15 05:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 10:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 03:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 00:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.20 04:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
