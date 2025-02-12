SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Panen Kapital Berjangka
David Michael

Panen Kapital Berjangka

David Michael
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 34%
PanenKapital-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
643
Profit Trade:
453 (70.45%)
Loss Trade:
190 (29.55%)
Best Trade:
456.29 USD
Worst Trade:
-382.00 USD
Profitto lordo:
18 095.18 USD (138 835 pips)
Perdita lorda:
-15 035.85 USD (114 488 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (919.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
919.31 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
53.31%
Massimo carico di deposito:
5.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
319 (49.61%)
Short Trade:
324 (50.39%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
4.76 USD
Profitto medio:
39.95 USD
Perdita media:
-79.14 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-221.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-488.90 USD (3)
Crescita mensile:
3.43%
Previsione annuale:
41.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.95 USD
Massimale:
1 310.87 USD (9.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.13% (1 309.87 USD)
Per equità:
12.53% (1 171.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pkn 263
USDJPY.pkn 92
EURUSD.pkn 87
GBPUSD.pkn 74
JPK.pk 31
USDCAD.pkn 28
HKK.pk 24
AUDUSD.pkn 12
NZDUSD.pkn 10
USDCHF.pkn 10
CLSK.pkn 5
EURGBP.pkn 4
EURCHF.pkn 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pkn 1.9K
USDJPY.pkn -277
EURUSD.pkn 482
GBPUSD.pkn -221
JPK.pk 476
USDCAD.pkn 280
HKK.pk -367
AUDUSD.pkn 120
NZDUSD.pkn 313
USDCHF.pkn 160
CLSK.pkn 50
EURGBP.pkn 73
EURCHF.pkn 58
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pkn 20K
USDJPY.pkn -2.4K
EURUSD.pkn 2.2K
GBPUSD.pkn -842
JPK.pk 935
USDCAD.pkn 1.6K
HKK.pk -840
AUDUSD.pkn 689
NZDUSD.pkn 1.3K
USDCHF.pkn 828
CLSK.pkn 56
EURGBP.pkn 327
EURCHF.pkn 303
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +456.29 USD
Worst Trade: -382 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +919.31 USD
Massima perdita consecutiva: -221.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PanenKapital-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.15 05:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 10:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 03:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 00:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.20 04:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
