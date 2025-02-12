SignauxSections
David Michael

Panen Kapital Berjangka

David Michael
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 34%
PanenKapital-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
643
Bénéfice trades:
453 (70.45%)
Perte trades:
190 (29.55%)
Meilleure transaction:
456.29 USD
Pire transaction:
-382.00 USD
Bénéfice brut:
18 095.18 USD (138 835 pips)
Perte brute:
-15 035.85 USD (114 488 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (919.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
919.31 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
53.31%
Charge de dépôt maximale:
5.60%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.33
Longs trades:
319 (49.61%)
Courts trades:
324 (50.39%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
4.76 USD
Bénéfice moyen:
39.95 USD
Perte moyenne:
-79.14 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-221.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-488.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.34%
Prévision annuelle:
40.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.95 USD
Maximal:
1 310.87 USD (9.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.13% (1 309.87 USD)
Par fonds propres:
12.53% (1 171.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pkn 263
USDJPY.pkn 92
EURUSD.pkn 87
GBPUSD.pkn 74
JPK.pk 31
USDCAD.pkn 28
HKK.pk 24
AUDUSD.pkn 12
NZDUSD.pkn 10
USDCHF.pkn 10
CLSK.pkn 5
EURGBP.pkn 4
EURCHF.pkn 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pkn 1.9K
USDJPY.pkn -277
EURUSD.pkn 482
GBPUSD.pkn -221
JPK.pk 476
USDCAD.pkn 280
HKK.pk -367
AUDUSD.pkn 120
NZDUSD.pkn 313
USDCHF.pkn 160
CLSK.pkn 50
EURGBP.pkn 73
EURCHF.pkn 58
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pkn 20K
USDJPY.pkn -2.4K
EURUSD.pkn 2.2K
GBPUSD.pkn -842
JPK.pk 935
USDCAD.pkn 1.6K
HKK.pk -840
AUDUSD.pkn 689
NZDUSD.pkn 1.3K
USDCHF.pkn 828
CLSK.pkn 56
EURGBP.pkn 327
EURCHF.pkn 303
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +456.29 USD
Pire transaction: -382 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +919.31 USD
Perte consécutive maximale: -221.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PanenKapital-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.05.15 05:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 10:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 03:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 00:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.20 04:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
