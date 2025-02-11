SinyallerBölümler
Eta Nakajima

Very small asset

Eta Nakajima
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
5 / 21K USD
büyüme başlangıcı: 2025 221%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
456
Kârla kapanan işlemler:
280 (61.40%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (38.60%)
En iyi işlem:
43 070.00 JPY
En kötü işlem:
-134 593.00 JPY
Brüt kâr:
1 505 824.00 JPY (15 474 914 pips)
Brüt zarar:
-748 752.00 JPY (3 180 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (75 648.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
110 452.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
57.97%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
314 (68.86%)
Satış işlemleri:
142 (31.14%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
1 660.25 JPY
Ortalama kâr:
5 377.94 JPY
Ortalama zarar:
-4 254.27 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-72 976.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-343 423.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
4.46%
Yıllık tahmin:
54.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 168.00 JPY
Maksimum:
343 423.00 JPY (32.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.95% (343 423.00 JPY)
Varlığa göre:
52.71% (511 249.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 195
US500 136
XAUUSD 49
USDJPY 37
DE30 20
ETHUSD 16
JP225 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 4.3K
US500 601
XAUUSD -170
USDJPY 526
DE30 1.2K
ETHUSD 72
JP225 177
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 12M
US500 16K
XAUUSD -38K
USDJPY 3K
DE30 76K
ETHUSD 21K
JP225 25K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43 070.00 JPY
En kötü işlem: -134 593 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +75 648.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -72 976.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 378
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.37 × 810
VantageInternational-Live 3
2.00 × 2
Exness-MT5Real3
2.06 × 599
Exness-MT5Real11
2.51 × 257
signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


İnceleme yok
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 09:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
