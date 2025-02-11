- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
456
Kârla kapanan işlemler:
280 (61.40%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (38.60%)
En iyi işlem:
43 070.00 JPY
En kötü işlem:
-134 593.00 JPY
Brüt kâr:
1 505 824.00 JPY (15 474 914 pips)
Brüt zarar:
-748 752.00 JPY (3 180 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (75 648.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
110 452.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
57.97%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
314 (68.86%)
Satış işlemleri:
142 (31.14%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
1 660.25 JPY
Ortalama kâr:
5 377.94 JPY
Ortalama zarar:
-4 254.27 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-72 976.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-343 423.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
4.46%
Yıllık tahmin:
54.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 168.00 JPY
Maksimum:
343 423.00 JPY (32.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.95% (343 423.00 JPY)
Varlığa göre:
52.71% (511 249.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|195
|US500
|136
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|37
|DE30
|20
|ETHUSD
|16
|JP225
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|4.3K
|US500
|601
|XAUUSD
|-170
|USDJPY
|526
|DE30
|1.2K
|ETHUSD
|72
|JP225
|177
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|12M
|US500
|16K
|XAUUSD
|-38K
|USDJPY
|3K
|DE30
|76K
|ETHUSD
|21K
|JP225
|25K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43 070.00 JPY
En kötü işlem: -134 593 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +75 648.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -72 976.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 102
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 378
|
FusionMarketsAU-Live
|0.43 × 7
|
Tickmill-Live
|0.77 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.37 × 810
|
VantageInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|2.06 × 599
|
Exness-MT5Real11
|2.51 × 257
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
221%
5
21K
USD
USD
1.1M
JPY
JPY
38
0%
456
61%
100%
2.01
1 660.25
JPY
JPY
53%
1:500