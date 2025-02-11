- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
456
Bénéfice trades:
280 (61.40%)
Perte trades:
176 (38.60%)
Meilleure transaction:
43 070.00 JPY
Pire transaction:
-134 593.00 JPY
Bénéfice brut:
1 505 824.00 JPY (15 474 914 pips)
Perte brute:
-748 752.00 JPY (3 180 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (75 648.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
110 452.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
57.97%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.20
Longs trades:
314 (68.86%)
Courts trades:
142 (31.14%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
1 660.25 JPY
Bénéfice moyen:
5 377.94 JPY
Perte moyenne:
-4 254.27 JPY
Pertes consécutives maximales:
7 (-72 976.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-343 423.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
4.46%
Prévision annuelle:
54.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 168.00 JPY
Maximal:
343 423.00 JPY (32.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.95% (343 423.00 JPY)
Par fonds propres:
52.71% (511 249.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|195
|US500
|136
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|37
|DE30
|20
|ETHUSD
|16
|JP225
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|4.3K
|US500
|601
|XAUUSD
|-170
|USDJPY
|526
|DE30
|1.2K
|ETHUSD
|72
|JP225
|177
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|12M
|US500
|16K
|XAUUSD
|-38K
|USDJPY
|3K
|DE30
|76K
|ETHUSD
|21K
|JP225
|25K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +43 070.00 JPY
Pire transaction: -134 593 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +75 648.00 JPY
Perte consécutive maximale: -72 976.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 102
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 378
|
FusionMarketsAU-Live
|0.43 × 7
|
Tickmill-Live
|0.77 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.37 × 810
|
VantageInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|2.06 × 599
|
Exness-MT5Real11
|2.51 × 257
22 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
49 USD par mois
221%
5
21K
USD
USD
1.1M
JPY
JPY
38
0%
456
61%
100%
2.01
1 660.25
JPY
JPY
53%
1:500