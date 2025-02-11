SignauxSections
Eta Nakajima

Very small asset

Eta Nakajima
0 avis
Fiabilité
38 semaines
5 / 21K USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 221%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
456
Bénéfice trades:
280 (61.40%)
Perte trades:
176 (38.60%)
Meilleure transaction:
43 070.00 JPY
Pire transaction:
-134 593.00 JPY
Bénéfice brut:
1 505 824.00 JPY (15 474 914 pips)
Perte brute:
-748 752.00 JPY (3 180 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (75 648.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
110 452.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
57.97%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.20
Longs trades:
314 (68.86%)
Courts trades:
142 (31.14%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
1 660.25 JPY
Bénéfice moyen:
5 377.94 JPY
Perte moyenne:
-4 254.27 JPY
Pertes consécutives maximales:
7 (-72 976.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-343 423.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
4.46%
Prévision annuelle:
54.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 168.00 JPY
Maximal:
343 423.00 JPY (32.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.95% (343 423.00 JPY)
Par fonds propres:
52.71% (511 249.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 195
US500 136
XAUUSD 49
USDJPY 37
DE30 20
ETHUSD 16
JP225 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 4.3K
US500 601
XAUUSD -170
USDJPY 526
DE30 1.2K
ETHUSD 72
JP225 177
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 12M
US500 16K
XAUUSD -38K
USDJPY 3K
DE30 76K
ETHUSD 21K
JP225 25K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43 070.00 JPY
Pire transaction: -134 593 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +75 648.00 JPY
Perte consécutive maximale: -72 976.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 378
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.37 × 810
VantageInternational-Live 3
2.00 × 2
Exness-MT5Real3
2.06 × 599
Exness-MT5Real11
2.51 × 257
22 plus...
signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


Aucun avis
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 09:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
