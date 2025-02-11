SinyallerBölümler
WellInvestCapital

0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 38%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 049
Kârla kapanan işlemler:
1 879 (61.62%)
Zararla kapanan işlemler:
1 170 (38.37%)
En iyi işlem:
6 325.86 USD
En kötü işlem:
-9 000.28 USD
Brüt kâr:
226 238.57 USD (3 525 698 pips)
Brüt zarar:
-187 966.70 USD (1 011 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (410.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 884.39 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
73.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
191
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
1 805 (59.20%)
Satış işlemleri:
1 244 (40.80%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
12.55 USD
Ortalama kâr:
120.40 USD
Ortalama zarar:
-160.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-21 126.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 126.14 USD (13)
Aylık büyüme:
13.72%
Yıllık tahmin:
168.32%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20 426.87 USD
Maksimum:
29 842.86 USD (27.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.24% (29 822.01 USD)
Varlığa göre:
2.08% (2 543.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1646
XAGUSD 710
USDJPY 109
CADJPY 99
AUDCAD 70
AUDJPY 61
GBPUSD 42
EURUSD 38
USDCAD 29
CHFJPY 29
AUDUSD 25
NZDJPY 18
EURCHF 17
GBPCAD 12
EURCAD 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
CADCHF 10
NZDCAD 10
EURAUD 9
AUDCHF 9
GBPAUD 9
EURNZD 6
NZDCHF 6
SP500 4
EURJPY 4
EURGBP 4
GBPNZD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 31K
XAGUSD 5.6K
USDJPY -263
CADJPY 749
AUDCAD 2.6K
AUDJPY 1.2K
GBPUSD 4.6K
EURUSD 648
USDCAD 798
CHFJPY -312
AUDUSD -399
NZDJPY -751
EURCHF 110
GBPCAD 3.5K
EURCAD -1.2K
AUDNZD 1.5K
GBPCHF -5.2K
CADCHF -920
NZDCAD -3.3K
EURAUD 935
AUDCHF 513
GBPAUD -1.7K
EURNZD -585
NZDCHF 5.7K
SP500 137
EURJPY -109
EURGBP 1.3K
GBPNZD -365
USDCHF -3.2K
GBPJPY -3.6K
NZDUSD -162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 161K
XAGUSD 11K
USDJPY -2.9K
CADJPY 3.2K
AUDCAD 5.4K
AUDJPY 7.5K
GBPUSD 14K
EURUSD 6.9K
USDCAD 1.2K
CHFJPY -1.7K
AUDUSD -4.6K
NZDJPY 1.5K
EURCHF 3.7K
GBPCAD 10K
EURCAD -5.3K
AUDNZD 6.5K
GBPCHF 3.8K
CADCHF -2.2K
NZDCAD -1.6K
EURAUD 2.4K
AUDCHF 3.7K
GBPAUD -2.6K
EURNZD -14K
NZDCHF 5.2K
SP500 526
EURJPY -6
EURGBP 2.1K
GBPNZD -2.1K
USDCHF -1.3K
GBPJPY -7K
NZDUSD -156
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 325.86 USD
En kötü işlem: -9 000 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +410.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -21 126.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5449
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
We provide Signals for 27 currency pairs, Metals and Indices with high performance and low drawdown
İnceleme yok
2025.05.12 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 01:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 01:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.7% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WellInvestCapital
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
138K
USD
50
96%
3 049
61%
100%
1.20
12.55
USD
27%
1:200
