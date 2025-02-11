SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WellInvestCapital
Juan Carlos Lopez Montes De Oca

WellInvestCapital

Juan Carlos Lopez Montes De Oca
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 38%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 043
Bénéfice trades:
1 873 (61.55%)
Perte trades:
1 170 (38.45%)
Meilleure transaction:
6 325.86 USD
Pire transaction:
-9 000.28 USD
Bénéfice brut:
226 077.51 USD (3 524 176 pips)
Perte brute:
-187 958.71 USD (1 011 924 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (410.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 884.39 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
73.74%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
191
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.28
Longs trades:
1 799 (59.12%)
Courts trades:
1 244 (40.88%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
12.53 USD
Bénéfice moyen:
120.70 USD
Perte moyenne:
-160.65 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-21 126.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-21 126.14 USD (13)
Croissance mensuelle:
13.79%
Prévision annuelle:
167.66%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20 426.87 USD
Maximal:
29 842.86 USD (27.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.24% (29 822.01 USD)
Par fonds propres:
2.08% (2 543.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1642
XAGUSD 708
USDJPY 109
CADJPY 99
AUDCAD 70
AUDJPY 61
GBPUSD 42
EURUSD 38
USDCAD 29
CHFJPY 29
AUDUSD 25
NZDJPY 18
EURCHF 17
GBPCAD 12
EURCAD 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
CADCHF 10
NZDCAD 10
EURAUD 9
AUDCHF 9
GBPAUD 9
EURNZD 6
NZDCHF 6
SP500 4
EURJPY 4
EURGBP 4
GBPNZD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 31K
XAGUSD 5.5K
USDJPY -263
CADJPY 749
AUDCAD 2.6K
AUDJPY 1.2K
GBPUSD 4.6K
EURUSD 648
USDCAD 798
CHFJPY -312
AUDUSD -399
NZDJPY -751
EURCHF 110
GBPCAD 3.5K
EURCAD -1.2K
AUDNZD 1.5K
GBPCHF -5.2K
CADCHF -920
NZDCAD -3.3K
EURAUD 935
AUDCHF 513
GBPAUD -1.7K
EURNZD -585
NZDCHF 5.7K
SP500 137
EURJPY -109
EURGBP 1.3K
GBPNZD -365
USDCHF -3.2K
GBPJPY -3.6K
NZDUSD -162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 160K
XAGUSD 11K
USDJPY -2.9K
CADJPY 3.2K
AUDCAD 5.4K
AUDJPY 7.5K
GBPUSD 14K
EURUSD 6.9K
USDCAD 1.2K
CHFJPY -1.7K
AUDUSD -4.6K
NZDJPY 1.5K
EURCHF 3.7K
GBPCAD 10K
EURCAD -5.3K
AUDNZD 6.5K
GBPCHF 3.8K
CADCHF -2.2K
NZDCAD -1.6K
EURAUD 2.4K
AUDCHF 3.7K
GBPAUD -2.6K
EURNZD -14K
NZDCHF 5.2K
SP500 526
EURJPY -6
EURGBP 2.1K
GBPNZD -2.1K
USDCHF -1.3K
GBPJPY -7K
NZDUSD -156
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 325.86 USD
Pire transaction: -9 000 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +410.76 USD
Perte consécutive maximale: -21 126.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5449
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.55 × 60
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
We provide Signals for 27 currency pairs, Metals and Indices with high performance and low drawdown
Aucun avis
2025.05.12 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 01:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 01:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.7% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WellInvestCapital
30 USD par mois
38%
0
0
USD
138K
USD
50
96%
3 043
61%
100%
1.20
12.53
USD
27%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.