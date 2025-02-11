SegnaliSezioni
Juan Carlos Lopez Montes De Oca

WellInvestCapital

Juan Carlos Lopez Montes De Oca
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 38%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 049
Profit Trade:
1 879 (61.62%)
Loss Trade:
1 170 (38.37%)
Best Trade:
6 325.86 USD
Worst Trade:
-9 000.28 USD
Profitto lordo:
226 238.57 USD (3 525 698 pips)
Perdita lorda:
-187 966.70 USD (1 011 924 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (410.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 884.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
73.74%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
191
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
1 805 (59.20%)
Short Trade:
1 244 (40.80%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
12.55 USD
Profitto medio:
120.40 USD
Perdita media:
-160.66 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-21 126.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 126.14 USD (13)
Crescita mensile:
13.86%
Previsione annuale:
168.32%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20 426.87 USD
Massimale:
29 842.86 USD (27.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.24% (29 822.01 USD)
Per equità:
2.08% (2 543.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1646
XAGUSD 710
USDJPY 109
CADJPY 99
AUDCAD 70
AUDJPY 61
GBPUSD 42
EURUSD 38
USDCAD 29
CHFJPY 29
AUDUSD 25
NZDJPY 18
EURCHF 17
GBPCAD 12
EURCAD 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
CADCHF 10
NZDCAD 10
EURAUD 9
AUDCHF 9
GBPAUD 9
EURNZD 6
NZDCHF 6
SP500 4
EURJPY 4
EURGBP 4
GBPNZD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 31K
XAGUSD 5.6K
USDJPY -263
CADJPY 749
AUDCAD 2.6K
AUDJPY 1.2K
GBPUSD 4.6K
EURUSD 648
USDCAD 798
CHFJPY -312
AUDUSD -399
NZDJPY -751
EURCHF 110
GBPCAD 3.5K
EURCAD -1.2K
AUDNZD 1.5K
GBPCHF -5.2K
CADCHF -920
NZDCAD -3.3K
EURAUD 935
AUDCHF 513
GBPAUD -1.7K
EURNZD -585
NZDCHF 5.7K
SP500 137
EURJPY -109
EURGBP 1.3K
GBPNZD -365
USDCHF -3.2K
GBPJPY -3.6K
NZDUSD -162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 161K
XAGUSD 11K
USDJPY -2.9K
CADJPY 3.2K
AUDCAD 5.4K
AUDJPY 7.5K
GBPUSD 14K
EURUSD 6.9K
USDCAD 1.2K
CHFJPY -1.7K
AUDUSD -4.6K
NZDJPY 1.5K
EURCHF 3.7K
GBPCAD 10K
EURCAD -5.3K
AUDNZD 6.5K
GBPCHF 3.8K
CADCHF -2.2K
NZDCAD -1.6K
EURAUD 2.4K
AUDCHF 3.7K
GBPAUD -2.6K
EURNZD -14K
NZDCHF 5.2K
SP500 526
EURJPY -6
EURGBP 2.1K
GBPNZD -2.1K
USDCHF -1.3K
GBPJPY -7K
NZDUSD -156
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 325.86 USD
Worst Trade: -9 000 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +410.76 USD
Massima perdita consecutiva: -21 126.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5449
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 più
We provide Signals for 27 currency pairs, Metals and Indices with high performance and low drawdown
Non ci sono recensioni
2025.05.12 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 01:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 01:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.7% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WellInvestCapital
30USD al mese
38%
0
0
USD
138K
USD
50
96%
3 049
61%
100%
1.20
12.55
USD
27%
1:200
Copia

