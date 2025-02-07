SinyallerBölümler
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
706
Kârla kapanan işlemler:
248 (35.12%)
Zararla kapanan işlemler:
458 (64.87%)
En iyi işlem:
50.84 USD
En kötü işlem:
-15.31 USD
Brüt kâr:
2 358.65 USD (776 793 pips)
Brüt zarar:
-2 171.99 USD (814 483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (42.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.74 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
39.95%
Maks. mevduat yükü:
6.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
706 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
9.51 USD
Ortalama zarar:
-4.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-68.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.58 USD (14)
Aylık büyüme:
42.62%
Yıllık tahmin:
517.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.16 USD
Maksimum:
258.24 USD (42.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.17% (258.94 USD)
Varlığa göre:
3.40% (13.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 363
US100 206
US500 78
DE30 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 314
US100 -176
US500 -34
DE30 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
US100 -102K
US500 -34K
DE30 75K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.84 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +42.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 17
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 1
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 2
160 daha fazla...
Portfólio FBS.
İnceleme yok
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 07:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 02:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 13:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 17:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Portfolio FBS
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
640
USD
34
100%
706
35%
40%
1.08
0.26
USD
42%
1:500
Kopyala

