- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
706
Kârla kapanan işlemler:
248 (35.12%)
Zararla kapanan işlemler:
458 (64.87%)
En iyi işlem:
50.84 USD
En kötü işlem:
-15.31 USD
Brüt kâr:
2 358.65 USD (776 793 pips)
Brüt zarar:
-2 171.99 USD (814 483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (42.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.74 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
39.95%
Maks. mevduat yükü:
6.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
706 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
9.51 USD
Ortalama zarar:
-4.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-68.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.58 USD (14)
Aylık büyüme:
42.62%
Yıllık tahmin:
517.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.16 USD
Maksimum:
258.24 USD (42.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.17% (258.94 USD)
Varlığa göre:
3.40% (13.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|US100
|206
|US500
|78
|DE30
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|314
|US100
|-176
|US500
|-34
|DE30
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|US100
|-102K
|US500
|-34K
|DE30
|75K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.84 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +42.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 17
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
Portfólio FBS.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
USD
640
USD
USD
34
100%
706
35%
40%
1.08
0.26
USD
USD
42%
1:500