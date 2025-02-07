SignauxSections
Lucas Gomes Lima

Portfolio FBS

Lucas Gomes Lima
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
705
Bénéfice trades:
248 (35.17%)
Perte trades:
457 (64.82%)
Meilleure transaction:
50.84 USD
Pire transaction:
-15.31 USD
Bénéfice brut:
2 358.65 USD (776 793 pips)
Perte brute:
-2 163.99 USD (807 643 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (42.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.74 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
39.95%
Charge de dépôt maximale:
6.56%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
705 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
9.51 USD
Perte moyenne:
-4.74 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-68.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.58 USD (14)
Croissance mensuelle:
43.52%
Prévision annuelle:
528.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
145.16 USD
Maximal:
258.24 USD (42.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.17% (258.94 USD)
Par fonds propres:
3.40% (13.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 363
US100 206
US500 78
DE30 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 314
US100 -176
US500 -34
DE30 91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
US100 -102K
US500 -34K
DE30 82K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.84 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +42.75 USD
Perte consécutive maximale: -68.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 17
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 1
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 2
160 plus...
Portfólio FBS.
Aucun avis
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 07:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 02:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 13:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 17:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio FBS
30 USD par mois
43%
0
0
USD
648
USD
34
100%
705
35%
40%
1.08
0.28
USD
42%
1:500
Copier

