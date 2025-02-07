- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
706
Profit Trade:
248 (35.12%)
Loss Trade:
458 (64.87%)
Best Trade:
50.84 USD
Worst Trade:
-15.31 USD
Profitto lordo:
2 358.65 USD (776 793 pips)
Perdita lorda:
-2 171.99 USD (814 483 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (42.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.74 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
39.95%
Massimo carico di deposito:
6.56%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
706 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
9.51 USD
Perdita media:
-4.74 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-68.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.58 USD (14)
Crescita mensile:
41.77%
Previsione annuale:
506.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.16 USD
Massimale:
258.24 USD (42.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.17% (258.94 USD)
Per equità:
3.40% (13.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|US100
|206
|US500
|78
|DE30
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|314
|US100
|-176
|US500
|-34
|DE30
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|US100
|-102K
|US500
|-34K
|DE30
|75K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.84 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +42.75 USD
Massima perdita consecutiva: -68.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 17
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
