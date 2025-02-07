SegnaliSezioni
Lucas Gomes Lima

Portfolio FBS

Lucas Gomes Lima
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
706
Profit Trade:
248 (35.12%)
Loss Trade:
458 (64.87%)
Best Trade:
50.84 USD
Worst Trade:
-15.31 USD
Profitto lordo:
2 358.65 USD (776 793 pips)
Perdita lorda:
-2 171.99 USD (814 483 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (42.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.74 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
39.95%
Massimo carico di deposito:
6.56%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
706 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
9.51 USD
Perdita media:
-4.74 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-68.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.58 USD (14)
Crescita mensile:
41.77%
Previsione annuale:
506.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.16 USD
Massimale:
258.24 USD (42.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.17% (258.94 USD)
Per equità:
3.40% (13.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 363
US100 206
US500 78
DE30 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 314
US100 -176
US500 -34
DE30 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
US100 -102K
US500 -34K
DE30 75K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.84 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +42.75 USD
Massima perdita consecutiva: -68.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 17
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 1
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 2
Portfólio FBS.
Non ci sono recensioni
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 07:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 02:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 13:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 17:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Portfolio FBS
30USD al mese
41%
0
0
USD
640
USD
34
100%
706
35%
40%
1.08
0.26
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.