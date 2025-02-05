Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RealmsTech-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 74 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 9 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Eightcap-Live 0.22 × 18 Darwinex-Live 0.33 × 6 ICTrading-MT5-4 0.50 × 2 Alpari-MT5 0.53 × 47 ICMarkets-MT5 0.63 × 8 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 ICMarketsSC-MT5 1.05 × 573 Tickmill-Live 1.11 × 9 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 VantageFX-Live 1.95 × 21 Pepperstone-MT5-Live01 1.99 × 11243 ForexTimeFXTM-Live01 2.00 × 4 ArumTrade-Server 2.18 × 11 FusionMarkets-Live 2.30 × 2211 AdmiralMarkets-Live 3.08 × 25 Exness-MT5Real5 3.48 × 3440 ICMarketsSC-MT5-2 3.57 × 3448 ICMarkets-MT5-2 3.73 × 1924 PepperstoneUK-Live 4.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 4.00 × 1 21 daha fazla...