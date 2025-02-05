- Büyüme
İşlemler:
927
Kârla kapanan işlemler:
838 (90.39%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (9.60%)
En iyi işlem:
12.51 USD
En kötü işlem:
-223.20 USD
Brüt kâr:
1 095.90 USD (93 648 pips)
Brüt zarar:
-1 544.39 USD (77 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
147 (146.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.20 USD (147)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
44.56%
Maks. mevduat yükü:
99.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
581 (62.68%)
Satış işlemleri:
346 (37.32%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.48 USD
Ortalama kâr:
1.31 USD
Ortalama zarar:
-17.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-35.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-737.65 USD (8)
Aylık büyüme:
18.19%
Yıllık tahmin:
220.67%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
661.82 USD
Maksimum:
970.92 USD (66.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.28% (971.19 USD)
Varlığa göre:
34.76% (558.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|797
|XAUUSD
|130
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|142
|XAUUSD
|-591
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|20K
|XAUUSD
|-3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.51 USD
En kötü işlem: -223 USD
Maksimum ardışık kazanç: 147
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +146.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 74
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.53 × 47
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 573
|
Tickmill-Live
|1.11 × 9
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
VantageFX-Live
|1.95 × 21
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.99 × 11243
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 4
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3440
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3448
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1924
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
This account makes use of a program that has been tested in DEMO, in order to get the least "Drawdown" possible, however, keep in mind that TRADING is an activity that carries a high risk, so copying the signal is at your own risk and knowledge.
-- Minimum account balance to operate -> 1.200$ (recommended)
-- Maximum drawdown in the last 4 years tested -> 20%
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-29%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
43
99%
927
90%
45%
0.70
-0.48
USD
USD
54%
1:200