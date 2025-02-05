SinyallerBölümler
Jairo Enrique Porto Hernandez

Medium Risk Level PPSTN

Jairo Enrique Porto Hernandez
0 inceleme
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -29%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
927
Kârla kapanan işlemler:
838 (90.39%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (9.60%)
En iyi işlem:
12.51 USD
En kötü işlem:
-223.20 USD
Brüt kâr:
1 095.90 USD (93 648 pips)
Brüt zarar:
-1 544.39 USD (77 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
147 (146.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.20 USD (147)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
44.56%
Maks. mevduat yükü:
99.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
581 (62.68%)
Satış işlemleri:
346 (37.32%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.48 USD
Ortalama kâr:
1.31 USD
Ortalama zarar:
-17.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-35.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-737.65 USD (8)
Aylık büyüme:
18.19%
Yıllık tahmin:
220.67%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
661.82 USD
Maksimum:
970.92 USD (66.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.28% (971.19 USD)
Varlığa göre:
34.76% (558.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 797
XAUUSD 130
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 142
XAUUSD -591
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 20K
XAUUSD -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.51 USD
En kötü işlem: -223 USD
Maksimum ardışık kazanç: 147
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +146.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 74
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
ICTrading-MT5-4
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.53 × 47
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 573
Tickmill-Live
1.11 × 9
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
VantageFX-Live
1.95 × 21
Pepperstone-MT5-Live01
1.99 × 11243
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 4
ArumTrade-Server
2.18 × 11
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
Exness-MT5Real5
3.48 × 3440
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3448
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1924
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
21 daha fazla...
This account makes use of a program that has been tested in DEMO, in order to get the least "Drawdown" possible, however, keep in mind that TRADING is an activity that carries a high risk, so copying the signal is at your own risk and knowledge.

-- Minimum account balance to operate -> 1.200$ (recommended)

-- Maximum drawdown in the last 4 years tested -> 20%


İnceleme yok
2025.09.05 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 03:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.79% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 13:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 10:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 05:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 11:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 11:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 10:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
