SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Medium Risk Level PPSTN
Jairo Enrique Porto Hernandez

Medium Risk Level PPSTN

Jairo Enrique Porto Hernandez
0 avis
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -29%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
927
Bénéfice trades:
838 (90.39%)
Perte trades:
89 (9.60%)
Meilleure transaction:
12.51 USD
Pire transaction:
-223.20 USD
Bénéfice brut:
1 095.90 USD (93 648 pips)
Perte brute:
-1 544.39 USD (77 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
147 (146.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
146.20 USD (147)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
44.56%
Charge de dépôt maximale:
99.54%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
581 (62.68%)
Courts trades:
346 (37.32%)
Facteur de profit:
0.71
Rendement attendu:
-0.48 USD
Bénéfice moyen:
1.31 USD
Perte moyenne:
-17.35 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-35.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-737.65 USD (8)
Croissance mensuelle:
18.88%
Prévision annuelle:
231.71%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
661.82 USD
Maximal:
970.92 USD (66.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.28% (971.19 USD)
Par fonds propres:
34.76% (558.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 797
XAUUSD 130
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 142
XAUUSD -591
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 20K
XAUUSD -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.51 USD
Pire transaction: -223 USD
Gains consécutifs maximales: 147
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +146.20 USD
Perte consécutive maximale: -35.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 74
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
ICTrading-MT5-4
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.53 × 47
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 573
Tickmill-Live
1.11 × 9
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
VantageFX-Live
1.95 × 21
Pepperstone-MT5-Live01
1.99 × 11243
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 4
ArumTrade-Server
2.18 × 11
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
Exness-MT5Real5
3.48 × 3440
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3448
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1924
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
21 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This account makes use of a program that has been tested in DEMO, in order to get the least "Drawdown" possible, however, keep in mind that TRADING is an activity that carries a high risk, so copying the signal is at your own risk and knowledge.

-- Minimum account balance to operate -> 1.200$ (recommended)

-- Maximum drawdown in the last 4 years tested -> 20%


Aucun avis
2025.09.05 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 03:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.79% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 13:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 10:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 05:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 11:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 11:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 10:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Medium Risk Level PPSTN
30 USD par mois
-29%
0
0
USD
1K
USD
43
99%
927
90%
45%
0.70
-0.48
USD
54%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.