Daniel Christian Krings

MaxAiTrader

Daniel Christian Krings
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 27%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
859
Kârla kapanan işlemler:
816 (94.99%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (5.01%)
En iyi işlem:
31.33 EUR
En kötü işlem:
-512.92 EUR
Brüt kâr:
3 630.17 EUR (874 594 pips)
Brüt zarar:
-2 260.55 EUR (371 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (360.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
360.23 EUR (82)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
84.02%
Maks. mevduat yükü:
17.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
859 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.59 EUR
Ortalama kâr:
4.45 EUR
Ortalama zarar:
-52.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 090.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 090.65 EUR (13)
Aylık büyüme:
5.44%
Yıllık tahmin:
65.95%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1 090.65 EUR (15.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.75% (1 090.65 EUR)
Varlığa göre:
54.68% (3 339.94 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 859
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 503K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.33 EUR
En kötü işlem: -513 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 82
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +360.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 090.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.96% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.71% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 19:41
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.88% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 19:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
