SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MaxAiTrader
Daniel Christian Krings

MaxAiTrader

Daniel Christian Krings
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 27%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
857
Bénéfice trades:
815 (95.09%)
Perte trades:
42 (4.90%)
Meilleure transaction:
31.33 EUR
Pire transaction:
-512.92 EUR
Bénéfice brut:
3 624.37 EUR (873 465 pips)
Perte brute:
-2 259.68 EUR (371 070 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (360.23 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
360.23 EUR (82)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
84.02%
Charge de dépôt maximale:
17.41%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.25
Longs trades:
857 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
1.59 EUR
Bénéfice moyen:
4.45 EUR
Perte moyenne:
-53.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 090.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 090.65 EUR (13)
Croissance mensuelle:
5.15%
Prévision annuelle:
62.53%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
1 090.65 EUR (15.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.75% (1 090.65 EUR)
Par fonds propres:
54.68% (3 339.94 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 857
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 502K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.33 EUR
Pire transaction: -513 EUR
Gains consécutifs maximales: 82
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +360.23 EUR
Perte consécutive maximale: -1 090.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.96% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.71% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 19:41
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.88% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 19:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MaxAiTrader
30 USD par mois
27%
0
0
USD
6.6K
EUR
42
98%
857
95%
84%
1.60
1.59
EUR
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.