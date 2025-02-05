SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MaxAiTrader
Daniel Christian Krings

MaxAiTrader

Daniel Christian Krings
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 27%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
859
Profit Trade:
816 (94.99%)
Loss Trade:
43 (5.01%)
Best Trade:
31.33 EUR
Worst Trade:
-512.92 EUR
Profitto lordo:
3 630.17 EUR (874 594 pips)
Perdita lorda:
-2 260.55 EUR (371 240 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (360.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
360.23 EUR (82)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
84.02%
Massimo carico di deposito:
17.41%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
859 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.59 EUR
Profitto medio:
4.45 EUR
Perdita media:
-52.57 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-1 090.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 090.65 EUR (13)
Crescita mensile:
5.44%
Previsione annuale:
65.95%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1 090.65 EUR (15.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.75% (1 090.65 EUR)
Per equità:
54.68% (3 339.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 859
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 503K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.33 EUR
Worst Trade: -513 EUR
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +360.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 090.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.96% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.71% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 19:41
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.88% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 19:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
