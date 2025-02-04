SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GB mm4
Wu Yi Rui

GB mm4

Wu Yi Rui
0 inceleme
Güvenilirlik
127 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 535%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
383
Kârla kapanan işlemler:
247 (64.49%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (35.51%)
En iyi işlem:
215.08 USD
En kötü işlem:
-850.40 USD
Brüt kâr:
4 100.44 USD (12 211 pips)
Brüt zarar:
-3 485.22 USD (7 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (363.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 063.08 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
4.33%
Maks. mevduat yükü:
179.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
383 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
16.60 USD
Ortalama zarar:
-25.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-33.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 138.16 USD (2)
Aylık büyüme:
14.31%
Yıllık tahmin:
173.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.17 USD
Maksimum:
1 304.62 USD (81.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.69% (1 304.62 USD)
Varlığa göre:
62.89% (131.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 202
GBPAUD 52
AUDCAD 32
EURUSD 29
EURCAD 22
EURAUD 20
GBPCAD 11
USDCAD 8
CHFJPY 4
CADCHF 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 546
GBPAUD -12
AUDCAD 16
EURUSD 36
EURCAD -12
EURAUD 55
GBPCAD -7
USDCAD -4
CHFJPY 0
CADCHF 1
AUDCHF -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.9K
GBPAUD 177
AUDCAD 441
EURUSD 596
EURCAD 175
EURAUD 755
GBPCAD -66
USDCAD -203
CHFJPY 52
CADCHF 5
AUDCHF -20
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +215.08 USD
En kötü işlem: -850 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +363.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 32
ICMarketsSC-MT5
0.28 × 171
Pepperstone-MT5-Live01
0.38 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
0.70 × 372
Exness-MT5Real3
0.87 × 126
FusionMarkets-Live
0.95 × 40
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
1.02 × 2252
ICMarketsSC-MT5-4
1.10 × 687
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
Alpari-MT5
2.70 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
FBS-Real
3.57 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.96 × 47
TitanFX-MT5-01
4.00 × 14
VantageInternational-Live
4.00 × 6
Exness-MT5Real7
4.67 × 6
ICMarketsEU-MT5
5.00 × 1
itexsys-Platform
5.43 × 7
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 21:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 08:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 22:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 21:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 12:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 21:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 752 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.