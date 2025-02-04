- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
383
Kârla kapanan işlemler:
247 (64.49%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (35.51%)
En iyi işlem:
215.08 USD
En kötü işlem:
-850.40 USD
Brüt kâr:
4 100.44 USD (12 211 pips)
Brüt zarar:
-3 485.22 USD (7 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (363.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 063.08 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
4.33%
Maks. mevduat yükü:
179.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
383 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
16.60 USD
Ortalama zarar:
-25.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-33.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 138.16 USD (2)
Aylık büyüme:
14.31%
Yıllık tahmin:
173.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.17 USD
Maksimum:
1 304.62 USD (81.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.69% (1 304.62 USD)
Varlığa göre:
62.89% (131.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|202
|GBPAUD
|52
|AUDCAD
|32
|EURUSD
|29
|EURCAD
|22
|EURAUD
|20
|GBPCAD
|11
|USDCAD
|8
|CHFJPY
|4
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|546
|GBPAUD
|-12
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|36
|EURCAD
|-12
|EURAUD
|55
|GBPCAD
|-7
|USDCAD
|-4
|CHFJPY
|0
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.9K
|GBPAUD
|177
|AUDCAD
|441
|EURUSD
|596
|EURCAD
|175
|EURAUD
|755
|GBPCAD
|-66
|USDCAD
|-203
|CHFJPY
|52
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|-20
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +215.08 USD
En kötü işlem: -850 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +363.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|0.28 × 171
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.38 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.70 × 372
|
Exness-MT5Real3
|0.87 × 126
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 40
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.02 × 2252
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.10 × 687
|
TMGM.TradeMax-Live
|2.00 × 2
|
Alpari-MT5
|2.70 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
|
FBS-Real
|3.57 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.96 × 47
|
TitanFX-MT5-01
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 6
|
Exness-MT5Real7
|4.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5
|5.00 × 1
|
itexsys-Platform
|5.43 × 7
