SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GB mm4
Wu Yi Rui

GB mm4

Wu Yi Rui
0 avis
Fiabilité
127 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 535%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
383
Bénéfice trades:
247 (64.49%)
Perte trades:
136 (35.51%)
Meilleure transaction:
215.08 USD
Pire transaction:
-850.40 USD
Bénéfice brut:
4 100.44 USD (12 211 pips)
Perte brute:
-3 485.22 USD (7 383 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (363.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 063.08 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
4.33%
Charge de dépôt maximale:
179.10%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
383 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.61 USD
Bénéfice moyen:
16.60 USD
Perte moyenne:
-25.63 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-33.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 138.16 USD (2)
Croissance mensuelle:
14.31%
Prévision annuelle:
173.63%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.17 USD
Maximal:
1 304.62 USD (81.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.69% (1 304.62 USD)
Par fonds propres:
62.89% (131.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 202
GBPAUD 52
AUDCAD 32
EURUSD 29
EURCAD 22
EURAUD 20
GBPCAD 11
USDCAD 8
CHFJPY 4
CADCHF 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 546
GBPAUD -12
AUDCAD 16
EURUSD 36
EURCAD -12
EURAUD 55
GBPCAD -7
USDCAD -4
CHFJPY 0
CADCHF 1
AUDCHF -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.9K
GBPAUD 177
AUDCAD 441
EURUSD 596
EURCAD 175
EURAUD 755
GBPCAD -66
USDCAD -203
CHFJPY 52
CADCHF 5
AUDCHF -20
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +215.08 USD
Pire transaction: -850 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +363.34 USD
Perte consécutive maximale: -33.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 32
ICMarketsSC-MT5
0.28 × 171
Pepperstone-MT5-Live01
0.38 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
0.70 × 372
Exness-MT5Real3
0.87 × 126
FusionMarkets-Live
0.95 × 40
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
1.02 × 2252
ICMarketsSC-MT5-4
1.10 × 687
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
Alpari-MT5
2.70 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
FBS-Real
3.57 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.96 × 47
TitanFX-MT5-01
4.00 × 14
VantageInternational-Live
4.00 × 6
Exness-MT5Real7
4.67 × 6
ICMarketsEU-MT5
5.00 × 1
itexsys-Platform
5.43 × 7
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 21:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 08:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 22:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 21:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 12:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 21:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 752 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GB mm4
30 USD par mois
535%
0
0
USD
467
USD
127
98%
383
64%
4%
1.17
1.61
USD
97%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.