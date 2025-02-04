SegnaliSezioni
Wu Yi Rui

GB mm4

Wu Yi Rui
0 recensioni
Affidabilità
127 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 535%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
247 (64.49%)
Loss Trade:
136 (35.51%)
Best Trade:
215.08 USD
Worst Trade:
-850.40 USD
Profitto lordo:
4 100.44 USD (12 211 pips)
Perdita lorda:
-3 485.22 USD (7 383 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (363.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 063.08 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
4.33%
Massimo carico di deposito:
179.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
383 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
16.60 USD
Perdita media:
-25.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 138.16 USD (2)
Crescita mensile:
14.31%
Previsione annuale:
173.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.17 USD
Massimale:
1 304.62 USD (81.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.69% (1 304.62 USD)
Per equità:
62.89% (131.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 202
GBPAUD 52
AUDCAD 32
EURUSD 29
EURCAD 22
EURAUD 20
GBPCAD 11
USDCAD 8
CHFJPY 4
CADCHF 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 546
GBPAUD -12
AUDCAD 16
EURUSD 36
EURCAD -12
EURAUD 55
GBPCAD -7
USDCAD -4
CHFJPY 0
CADCHF 1
AUDCHF -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.9K
GBPAUD 177
AUDCAD 441
EURUSD 596
EURCAD 175
EURAUD 755
GBPCAD -66
USDCAD -203
CHFJPY 52
CADCHF 5
AUDCHF -20
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +215.08 USD
Worst Trade: -850 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +363.34 USD
Massima perdita consecutiva: -33.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 32
ICMarketsSC-MT5
0.28 × 171
Pepperstone-MT5-Live01
0.38 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
0.70 × 372
Exness-MT5Real3
0.87 × 126
FusionMarkets-Live
0.95 × 40
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
1.02 × 2252
ICMarketsSC-MT5-4
1.10 × 687
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
Alpari-MT5
2.70 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
FBS-Real
3.57 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.96 × 47
TitanFX-MT5-01
4.00 × 14
VantageInternational-Live
4.00 × 6
Exness-MT5Real7
4.67 × 6
ICMarketsEU-MT5
5.00 × 1
itexsys-Platform
5.43 × 7
11 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 21:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 08:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 22:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 21:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 12:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 21:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 752 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.