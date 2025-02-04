- Crescita
Trade:
383
Profit Trade:
247 (64.49%)
Loss Trade:
136 (35.51%)
Best Trade:
215.08 USD
Worst Trade:
-850.40 USD
Profitto lordo:
4 100.44 USD (12 211 pips)
Perdita lorda:
-3 485.22 USD (7 383 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (363.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 063.08 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
4.33%
Massimo carico di deposito:
179.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
383 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
16.60 USD
Perdita media:
-25.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 138.16 USD (2)
Crescita mensile:
14.31%
Previsione annuale:
173.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.17 USD
Massimale:
1 304.62 USD (81.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.69% (1 304.62 USD)
Per equità:
62.89% (131.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|202
|GBPAUD
|52
|AUDCAD
|32
|EURUSD
|29
|EURCAD
|22
|EURAUD
|20
|GBPCAD
|11
|USDCAD
|8
|CHFJPY
|4
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|546
|GBPAUD
|-12
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|36
|EURCAD
|-12
|EURAUD
|55
|GBPCAD
|-7
|USDCAD
|-4
|CHFJPY
|0
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|-5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.9K
|GBPAUD
|177
|AUDCAD
|441
|EURUSD
|596
|EURCAD
|175
|EURAUD
|755
|GBPCAD
|-66
|USDCAD
|-203
|CHFJPY
|52
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|-20
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +215.08 USD
Worst Trade: -850 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +363.34 USD
Massima perdita consecutiva: -33.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|0.28 × 171
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.38 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.70 × 372
|
Exness-MT5Real3
|0.87 × 126
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 40
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.02 × 2252
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.10 × 687
|
TMGM.TradeMax-Live
|2.00 × 2
|
Alpari-MT5
|2.70 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
|
FBS-Real
|3.57 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.96 × 47
|
TitanFX-MT5-01
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 6
|
Exness-MT5Real7
|4.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5
|5.00 × 1
|
itexsys-Platform
|5.43 × 7
