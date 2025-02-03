SinyallerBölümler
Mariia Bihun

Nonamesignal

Mariia Bihun
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 164%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
230
Kârla kapanan işlemler:
226 (98.26%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (1.74%)
En iyi işlem:
105.25 USD
En kötü işlem:
-56.86 USD
Brüt kâr:
3 220.80 USD (234 334 pips)
Brüt zarar:
-128.73 USD
Maksimum ardışık kazanç:
145 (1 838.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 838.86 USD (145)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
69.54%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
50.28
Alış işlemleri:
230 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
25.02
Beklenen getiri:
13.44 USD
Ortalama kâr:
14.25 USD
Ortalama zarar:
-32.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-61.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.50 USD (2)
Aylık büyüme:
4.17%
Yıllık tahmin:
50.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.50 USD (1.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.09% (61.50 USD)
Varlığa göre:
33.19% (1 041.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 184
SILVER 17
PALLADIUM 8
GASOLINE 3
NATURAL_GAS 3
SOYBEAN 3
CORN 3
COFFEE_C 2
#PHILIPMORRIS 1
#COCA-COLA 1
COCOA 1
#PEPSICO 1
#MCDONALDS 1
WHEAT 1
COTTON#2 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.8K
SILVER 647
PALLADIUM 341
GASOLINE 76
NATURAL_GAS 4
SOYBEAN 23
CORN 23
COFFEE_C 83
#PHILIPMORRIS 0
#COCA-COLA 1
COCOA 22
#PEPSICO 1
#MCDONALDS 28
WHEAT 2
COTTON#2 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 183K
SILVER 7K
PALLADIUM 36K
GASOLINE 776
NATURAL_GAS 33
SOYBEAN 3.1K
CORN 2.8K
COFFEE_C 838
#PHILIPMORRIS 16
#COCA-COLA 15
COCOA 22
#PEPSICO 109
#MCDONALDS 392
WHEAT 150
COTTON#2 98
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.25 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 145
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 838.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 18:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 04:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 06:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
