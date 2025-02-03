SignauxSections
Mariia Bihun

Nonamesignal

Mariia Bihun
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 164%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
230
Bénéfice trades:
226 (98.26%)
Perte trades:
4 (1.74%)
Meilleure transaction:
105.25 USD
Pire transaction:
-56.86 USD
Bénéfice brut:
3 220.80 USD (234 334 pips)
Perte brute:
-128.73 USD
Gains consécutifs maximales:
145 (1 838.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 838.86 USD (145)
Ratio de Sharpe:
1.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
69.54%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
50.28
Longs trades:
230 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
25.02
Rendement attendu:
13.44 USD
Bénéfice moyen:
14.25 USD
Perte moyenne:
-32.18 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-61.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.50 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.15%
Prévision annuelle:
75.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
61.50 USD (1.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.09% (61.50 USD)
Par fonds propres:
33.19% (1 041.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 184
SILVER 17
PALLADIUM 8
GASOLINE 3
NATURAL_GAS 3
SOYBEAN 3
CORN 3
COFFEE_C 2
#PHILIPMORRIS 1
#COCA-COLA 1
COCOA 1
#PEPSICO 1
#MCDONALDS 1
WHEAT 1
COTTON#2 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.8K
SILVER 647
PALLADIUM 341
GASOLINE 76
NATURAL_GAS 4
SOYBEAN 23
CORN 23
COFFEE_C 83
#PHILIPMORRIS 0
#COCA-COLA 1
COCOA 22
#PEPSICO 1
#MCDONALDS 28
WHEAT 2
COTTON#2 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 183K
SILVER 7K
PALLADIUM 36K
GASOLINE 776
NATURAL_GAS 33
SOYBEAN 3.1K
CORN 2.8K
COFFEE_C 838
#PHILIPMORRIS 16
#COCA-COLA 15
COCOA 22
#PEPSICO 109
#MCDONALDS 392
WHEAT 150
COTTON#2 98
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.25 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 145
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 838.86 USD
Perte consécutive maximale: -61.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 18:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 04:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 06:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nonamesignal
50 USD par mois
164%
0
0
USD
5.9K
USD
34
0%
230
98%
100%
25.01
13.44
USD
33%
1:400
